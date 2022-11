La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por las críticas que hizo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en contra de los camioneros que se encuentran movilizados en distintos puntos del país. "Yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho", indicó la secretaria de Estado.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió en su vocería a los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, donde criticó el paro de camioneros que ya cumple una semana.

Recordemos que el titular de Agricultura fustigó la actitud de los descolgados y los invitó a “descolgarse de la imbecilidad”.

Frente a esto, la vocera de Gobierno señaló que “respecto a los dichos del ministro, yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho, pero el sentido profundo es a velar por los intereses generales y no solamente de aquellos que quieren seguir bajo las presiones consiguiendo más privilegios de los que tienen”.

Así también recalcó que el Ejecutivo “ha hecho la utilización del mecanismo legal que está a disposición, que es la Ley de Seguridad del Estado, mediante el uso de querellas, y vamos a seguir utilizándolo y aplicándolo en la medida que sea necesario”.

En relación al apoyo que entregó el Partido Republicano a las demandas del gremio de camioneros, la secretaria de Estado dijo que “efectivamente hay dirigentes que están relacionados a ciertos sectores políticos”.

“Pero más allá de eso, para nosotros lo importante es transmitir que cuando se ponen demandas que son imposibles de cumplir para el Estado y que además solo benefician a un sector de la población, nosotros no vamos a estar disponibles”, aseguró Vallejo.

Finalmente, la vocera enfatizó en que “siempre vamos a estar disponibles por avanzar en medidas que, sin chantaje y sin extorsión, beneficien a la mayoría de nuestra población, como lo hemos hecho en el diálogo y los acuerdos que se han generado hasta el momento”.