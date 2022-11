Una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de hurto agravado y delito informático interpuso la empresa importadora de alimentos Prosud S.A., con base en Quilicura, región Metropolitana. La compañía distribuidora y almacenaje denunció un millonario robo de aceite de la marca Natura.

De acuerdo con el texto legal, la empresa realiza una gran cantidad de procesos logísticos asociados a la recepción, ubicación, orden y selección de productos. Para llevar un orden de estas diligencias, la empresa utiliza un sistema informático llamado WMS, el cual permite llevar el inventario de los productos.

El sistema también permite saber la cantidad de productos en bodega, su ubicación al interior de la misma, la fecha de vencimiento, entre otros. Asimismo, se registran las ubicaciones con sus respectivos códigos, las cuales tienen un lugar físico predefinido en las bodegas de Prosud.

A consecuencia de la pandemia y las restricciones sanitarias durante 2021, la compañía “debió emplear sitios diversos a los habituales a los racks de acopio, para almacenar los productos, así como también generar ubicaciones ficticias en el sistema WMS para no perder la contabilidad y trazabilidad de los productos. El sistema WMS optimiza el flujo de productos de acuerdo al sistema FEFO (First Expired, First Out), según el cual se debe retirar y distribuir el producto que está más cercano a vencer, siendo uno de los temas más sensibles de la operación”, detalla la querella.

Posteriormente, a raíz de la guerra Rusia – Ucrania, se generó una escasez de aceite en el mercado que conllevó un exceso de demanda, esto según Prosud, “permitió el descubrimiento de una serie de eventuales ilícitos cometidos al interior de la empresa“.

Hechos detallados en la querella donde se acusa el millonario robo de aceite

Según la empresa, en medio de la alta demanda de aceite a inicios de este 2022, el sistema WMS recomendó sacar el aceite que se encontraba en las ubicaciones ficticias creadas para almacenar el exceso de stock. “Dentro de dichas ubicaciones, llamaron especialmente la atención algunas ubicaciones en las cuales la diferencia entre lo que figuraba en el sistema y lo real estaba del todo distorsionada”, precisa el texto legal.

Tras varias semanas, el supervisor de Inventario sostuvo que el aceite de la ubicación ficticia estaba perdido.

“Se logró descubrir que, en días y horas no determinadas aún, y de forma reiterada entre los años 2020 y 2022, una red de personas, eventualmente tanto empleados de Prosud como externos, realizaron una serie de maniobras fraudulentas para lograr hacerse de grandes cantidades de aceite Natura, apropiaciones que lograron disimular manipulando la información del sistema WMS de forma indebida”, explica la querella.

De acuerdo con el detalle de la causa, quienes manipulaban el sistema informático lo hacían “mediante la distorsión de los inventarios virtuales de los físicos, ya sea enviando el producto hurtado a ubicaciones ficticias y eventualmente realizando otras maniobras que impidieron el seguimiento y trazabilidad entre lo físico y el inventario digital”.

Otro modo de operar al descubierto

Prosud explicó que luego de una investigación interna, se logró establecer que otro de los modos de operar implementados fue la denominada salida rápida, sistema por medio de la cual, aparentando una emergencia, los camiones salían sin el control debido, al no ser revisados en cuanto a su contenido en un puesto de control específicamente destinado a aquello.

“Además, se logró identificar que una serie de sujetos tenía perfiles de administrador en el sistema WMS, los que les otorgan más facultades de las correspondidas a su cargo, habilitándolos así a alterar los datos en el sistema informático“, añade la querella.

Así las cosas, según la empresa “el monto conocido del perjuicio económico sufrido por la empresa es de aproximadamente 700 millones de pesos, sin perjuicio de que pueda ser mayor, lo cual se determinará en el curso de la investigación”.