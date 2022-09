El presidente de la UDI no sabe quién apoya económicamente al ex barra brava "Pancho Malo" y a sus seguidores "patriotas", pero le envió un mensaje: "que piense en el daño que le hace a la democracia". "Es difícil conversar con él, no es una persona con la que se pueda dialogar para entender cuáles son sus posturas", dijo el senador sobre Francisco Muñoz.