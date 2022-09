Mejorar, optimizar e implementar buenas prácticas en materia de bienestar animal en la realización del rodeo.

Ese es el objetivo de la mesa convocada para octubre por el Ministerio de Agricultura junto al Colegio Médico Veterinario (Colmevet).

Además, de la instancia también participará la Asociación de Facultades y Escuelas de Ciencias Veterinarias (Afevet), que reúne a las universidades chilenas que dictan la carrera y están acreditadas.

La idea espera reunir a todos los actores del rodeo para abordar el tema.

“Queremos desde el Ministerio de Agricultura, junto a Afevet y el Colmevet convocar en octubre a una mesa multiactor para trabajar, con respeto y altura de miras, los puntos de optimización de bienestar animal en la práctica del rodeo”, explicó el ministro Esteban Valenzuela.

“La idea es que todos los actores que forman parte de esta mesa como el Gobierno, los gremios, las asociaciones, la academia y la sociedad civil puedan explorar nuevos caminos para mejorar las condiciones de bienestar animal en la práctica del rodeo en nuestro país con el objetivo de encontrar puntos de encuentro que permitan realizar mejoras concretas en el desarrollo de esta actividad”, explicaron desde la cartera.

Ministro de Agricultura y su espaldarazo al rodeo

Previo al 18, el ministro Valenzuela apoyó el rodeo.

“Hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”, dijo el ministro el miércoles tras una actividad organizada por la Asociación de Municipios Rurales (Amur), la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) y la Municipalidad de Pirque.

En el evento, Valenzuela también recordó que él y su familia tienen una conexión con el campo chileno.

Mientras unos piden que el rodeo siga siendo considerado deporte nacional, otros piden su total eliminación.

Ejemplo de lo último es la ONG Animal Libre, que ya solicitó al Comité Olímpico de Chile quitarle ese reconocimiento.

“El rodeo es una práctica de tortura animal rechazada por la mayoría del pueblo chileno”, indicaron en una carta al órgano.

Junto a ello, la ONG aseguró que en sus propios reglamentos el Ministerio e Instituto Nacional del Deporte estipulan que ningún deporte debiese contener maltrato animal.