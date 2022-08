Este lunes parte la cuenta regresiva para el plebiscito por la nueva Constitución y hoy quedan seis días para la crucial jornada donde se enfrentarán el Apruebo y el Rechazo.

Lo que ya se sabe es el camino que se tomará en caso que gane el Apruebo.

Hace un par de semanas los presidentes de partidos políticos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático firmaron un documento con los puntos que deben modificarse en caso que la ciudadanía vise el texto de 388 artículos de la extinta Convención Constitucional.

Sin embargo, durante la semana pasada, creció el debate sobre qué hacer en caso que gane el Rechazo. Esto considerando los emplazamientos que han tenido el oficialismo y el Gobierno.

El martes, la vocera de Gobierno Camila Vallejo nuevamente sugirió que la derecha alcance una propuesta sólida para tener un plan B si es que gana su opción.

Así, la portavoz de La Moneda dijo que es importante que se puedan alcanzar grandes acuerdos para así avanzar de una manera expedita en el Congreso Nacional.

Apruebo: el Rechazo es un camino de incertidumbre

Karol Cariola, diputada del PC y coordinadora de uno de los comandos del Apruebo, nuevamente dio a entender parte de la estrategia oficialista: demostrar que el Rechazo es un camino de incertidumbre ya que aún no existe un camino trazado en caso que gane esta alternativa.

Por su parte, la presidenta del PS Paulina Vodanovic dijo que no es el momento de ponerse en un escenario, poniendo énfasis en el Apruebo.

Lo cierto es que la oposición está conversando aunque también el oficialismo, específicamente un sector de Socialismo Democrático: el PPD.

La semana pasada se conoció un documento con las características que debe tener una nueva Convención en caso que gane el Rechazo: que esté conformada por 100 personas y que sea mucho más acotada.

Pese al portazo de algunos sectores de Apruebo Dignidad y del PS, de todas formas existen conversaciones informales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), dijo que es importante ponerse en todos los escenarios como una señal de responsabilidad.

El senador Matías Walker (DC) destacó el camino propuesto por el PPD. Para el parlamentario – autor del proyecto que busca que el proceso constituyente continúe de ganar el Rechazo – una nueva Convención no debe caer en los mismos errores del pasado.

En medio de tratativas informales la UDI estaría tanteando terreno con una propuesta de listas nacionales. Esto quiere decir que una figura de Valparaíso estaría en la misma papeleta de otro distrito o región.

De forma pública en Chile Vamos han querido señalar que están abiertos a que el proceso constituyente continúe en caso que gane el Rechazo e incluso están por una nueva Constitución.

Ahora ¿qué mecanismo plantean? Sus dirigentes han señalado que es importante, primero, que gane el Rechazo. Así lo planteó la presidenta de Evópoli Luz Poblete, y el mandamás de la UDI Javier Macaya.

No olvide que este referendo es con voto obligatorio y si no sufraga, y no tiene las excusas correspondientes, lo multarán con cerca de $180 mil.

En conversación con Bío Bío este fin de semana, el Servel recordó que denunciará a todos quienes no acudan a las urnas.