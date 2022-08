Andrés Tagle: "El Servel va a denunciar a todas las personas que no voten, sin ninguna excepción"

A una semana del plebiscito de salida, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle conversa con radio Bío Bío sobre el proceso electoral del 4 de septiembre. Explica que más de 13 millones de personas han revisado sus datos electorales, el 86% del padrón. Indica que el cálculo del Servel es que cada individuo “se debería demorar un minuto, máximo 2” y que “basta con 6 horas y media para que vote todo el mundo. Las mesas están programadas para que funcionen 10 horas”. Y destaca que al ser voto obligatorio todo el que no asista a cumplir con el deber cívico, serán citados en el juzgado de policía local pero “esto no va a ser inmediato, va a ser alrededor de 4 meses posteriores”.

“La decisión la toma el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros hacemos aportes técnicos”, dice el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, al ser consultado por la posibilidad de llevar a cabo un nuevo plebiscito si es que la opción rechazo gana el 4 de septiembre.

En conversación con Radio Bío Bío, el ingeniero comercial, quien es miembro del Consejo Directivo del Servel desde 2016 y presidente desde marzo de 2021, da cuenta que frente a la denuncia de posible fraude, “el Servel en general ha tenido un espaldarazo transversal en los últimos días”.

Agrega que lamentablemente durante este proceso electoral “todo tema es motivo de fake news” y que “las redes sociales son los medios de comunicación del futuro y no son responsables de todas las barbaridades que se puedan decir”.

Nuevo plebiscito

-Se ha planteado la idea de que si gana el Rechazo se haga un nuevo plebiscito ¿es factible hacer uno dentro de 2022?

No especulemos mucho. Cualquier elección tiene que quedar estipulada en la Constitución vigente. Si es que eligen un cuerpo colegiado, cualquiera que sea, con candidatos, requiere además el sistema electoral con el que se van a elegir. No creo que sean decisiones fáciles y muy rápidas de llegar acuerdo.

-¿Pero, para el Servel, qué es necesario para poder realizarlo?

Por nuestro lado, técnicamente es fundamental que se vuelva a abrir el registro electoral que está cerrado desde el 1 de mayo. Corresponde legalmente que se abra el 1 de octubre de este año. Eso es fundamental para que la gente pueda hacer cambios de domicilio y para tramitar todo lo que ha sucedido desde el 1 de mayo hasta ahora: fallecimientos, cambio de nombres, cambio de sexo y todo lo que es condenas o sanciones que suspendan el derecho a sufragio o absoluciones que lo repongan. Todo eso es muy importante actualizarlo para cualquier otro proceso electoral.

-¿Cuánto tiempo tiene que estar abierto?

La ley indica 140 días para que se cierre nuevamente el registro y se confeccionen los padrones electorales. Se puede reducir a 125 con mucho esfuerzo nuestro. En ese plazo lo que se hace es generar un nuevo padrón, auditar el nuevo padrón, dar el derecho a reclamo, etc.

-¿Solo eso es necesario?

Si se hace una elección con candidatos se necesita por lo menos 90 días para hacer la inscripción a los candidatos porque también está sujeta a reclamos y hasta que no queden definidos todos los candidatos no se pueden mandar a hacer los votos, etc. Puras razones técnicas. Estoy describiendo cosas que están en la ley, no es una arbitrariedad mía.

-Entonces, ¿Se podría realizar un plebiscito en marzo de 2023?

Sí, marzo podría ser una fecha razonable. El problema es el verano. Pero eso lo juzgarán los que tienen que tomar la decisión. La decisión la toma el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros hacemos aportes técnicos.

Visitas a la página del Servel.

-¿Cuántas visitas lleva la página del Servel hasta hoy?

13 millones de visitas de rut distintos consultando sus datos electorales. No ha aumentado tanto desde la semana pasada, la semana pasada fueron 12 millones y ahora 13 millones 100. Vamos un poco más lento pero todavía nos quedan unos 2 millones.

-¿Cuánto del padrón representan?

El padrón tiene 15 millones 70 mil, por lo tanto es re fácil. Hasta el día, el 86% del padrón en Chile ha consultado. Estamos hablando de rut distintos, esos 13 millones son rut diferentes que han consultado. Tenemos la otra cifra que va como en 24 millones que han consultado por varios rut.

-¿Influyó la geolocalización?

Por supuesto. Nosotros además hemos hecho una campaña pública con spot de televisión y de radios, llamando a la gente a consultar de sus locales. Nos ha ayudado mucho la prensa que ha repetido esta condición informando a la ciudadanía. El primer día, el ingreso de esta página el día 13 de agosto fue muy fuerte. Además la gente quería ver si era vocal.

-¿Creen que se generarán filas en los distintos locales de votación?

Nosotros estimamos que la persona se debería demorar un minuto, máximo 2. Al calcular con 2 minutos los 400 electores basta con 6 horas y media para que vote todo el mundo. Las mesas están programadas para que funcionen 10 horas, aunque partan un poco tarde igual dan. Ahora, si toda la gente llega a votar al mediodía, que suele ser la hora peak para nosotros, se puede producir congestión. El llamado a la gente es ir en la tarde, los locales están bastante más desocupados. Nosotros no vamos a cerrar los locales y esa instrucción se la estamos dando a los delegados. Y si hay gente con disposición de votar delante de la mesa, la mesa no puede cerrar igual.

4 de septiembre

-¿Existe temor de la seguridad de las urnas y del proceso electoral?

Sigo confiando, como han sido todos los procesos electorales anteriores, que nunca han habido intentos de violencia ni en locales de votación que impidan la elección o fuera de los locales. Se han desarrollado siempre en paz y tranquilidad. Espero que esta vez sea lo mismo y que se respete a todo elector el poder entregar su sufragio bajo secreto y sobre todo en una condición de obligatoriedad. Yo llamo al buen comportamiento de todos. (…) Se puede hacer una elección en paz, respetando lo que dice la ley y sin escandalizar situaciones que normalmente no dan para escándalo y que algunas veces son más errores que intentos irregulares.

-En el plebiscito el voto vuelve a ser obligatorio ¿Es el Servel el que denuncia a los que no asistan a votar?

El Servel va a denunciar a todas las personas que no voten, sin ninguna excepción. No se faculta la ley de hacer excepciones. Esto no va a ser inmediato, va a ser alrededor de 4 meses posteriores y se denuncian a los juzgados de policía local de la comuna donde esa persona está inscrita.

-¿Cómo sigue el proceso?

El juzgado de policía local lo tiene que citar y ahí tiene que ver si la persona puede fundamentar una excusa o no.

-¿Cuáles son las excusas permitidas?

Hay 4 razones de excusa: Haber estado en el extranjero, que lo puedes demostrar con los timbres de los pasaportes u otro documento que lo certifique. Haber estado enfermo o con discapacidad que ahí tiene que recurrir a certificado médico. El estar a 200 kilómetros de distancia (…) Hay una global que dice que es cualquier otro impedimento grave que impida votar. En esta categoría caben especialmente personas que hacen trabajos fundamentales para el desarrollo del acto electoral y por alguna razón no pueden. Por ejemplo tripulantes de línea área, personal de las FF.AA que tiene que prestar servicio en otro local de votación, etc. Es el juez el que decide si lo excusa y no le pasa multa, o le pasa multa y el monto de la multa que va de media UTM a 3 UTM.

-¿Dónde se paga la multa?

En el juzgado a beneficio municipal, igual que las de tránsito.

Dudas de fraude

– ¿Qué le parecieron los dichos del diputado Gonzalo de la Carrera?

Es una acusación de fraude que no corresponde, sin fundamento y menos con un caso que rápidamente fue ratificado por el Registro Civil. Y sin considerar que los fallecidos obviamente no pueden votar y hay procedimiento de control en las mesas. Sembrar dudas sobre fraude no corresponde.

-Usted es una persona que es más cercana a la derecha y fue desde ese sector que públicamente dudaron del actual del Servel ¿Cuál es su opinión frente a esto?

Es la extrema derecha y estaba bien solitario en esto. Ni siquiera su ex partido, porque se peleó con su partido, lo seguía. Creo que yo, y el Servel en general, ha tenido un espaldarazo transversal en los últimos días. El lunes en la mañana en la Cámara de Diputados estaban todas las bancadas y todas manifestaron su apoyo. Es un tema superado.

-¿Siguen analizando tomar acciones en contra del diputado?

Estamos en otra hoy día. Estamos haciendo preparativos para la elección. En el consejo ni se tocó el tema, estamos en otra. Hay una elección de por medio que hay que sacar adelante.

-Se le entregó el padrón 90 días antes a los partidos políticos ¿Han recibido algún reclamo?

Los reclamos se hacen en los tribunales. Nosotros tenemos que entregar a los partidos 90 días antes cuando se hace el padrón auditado. Normalmente los reclamos al tribunal electoral lo hacen electores que sienten que no están y deberían estar. No he visto reclamos de que hay electores indebidamente por parte de un partido.

-¿Un parlamentario independiente podría solicitar el padrón?

El padrón es público con datos restringidos. La que se le pasa a los partidos es más completa pero un parlamentario independiente respecto de su distrito yo diría que sí.

Fake News

-¿Ha aumentado el fenómeno de las fake news en relación a la última elección presidencial?

En aumento. Todo tema es motivo de fake news. La última que circuló fue que se necesitaba pase de movilidad para ingresar a votar a los locales, lo cual es completamente falso. Nosotros desmentimos en las redes sociales pero cuando circula en WhatsApp tenemos poca capacidad de desmentir.

-¿Cuál es el camino para disminuir las fake news?

Es difícil porque es un fenómeno internacional. Las redes sociales se tienen que hacer cargo por lo menos de identificar a las personas. No es aceptable que cualquier persona se puede inscribir con nombre falso y comenzar a hablar e insultar, descalificar y mentir en las redes sociales. Por lo menos uno podría preguntar quién es la persona, donde vive y a que se dedica. Los diarios, la televisión y las radios se hacen responsables de las noticias que ahí dan. Las redes sociales son los medios de comunicación del futuro y no son responsables de todas las barbaridades que se puedan decir.