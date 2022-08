Ante los cuestionamientos al acuerdo del oficialismo a realizar cambios a la propuesta constitucional ante la eventualidad de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida, el senador Ricardo Lagos Weber aseguró que las "mejoras" propuestas "no son maquillaje" y se reivindicó el texto global.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) defendió el acuerdo del oficialismo respecto a las “mejoras” que se deben hacer a la propuesta constitucional en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El parlamentario destacó que el Apruebo “ha ido de menos a más”, lo que atribuyó al trabajo que se está haciendo en terreno y en el interés de la población de conocer el texto propuesto por la Convención, aseveró en Mesa Central de Canal 13.

De igual forma indicó que con el acuerdo, lo que está haciendo el oficialismo es “reinvindicar el texto global” y que apuntan a despejar dudas que no son ciertas, como “que les van a expropiar la vivienda, que los subsidios estatales no van a transferir dominios, una serie de temas”.

“Decir que ahora un Presidente no se podría reelegir no es un maquillaje, es una decisión brutal; o que se repone el Estado de Excepción, no es un maquillaje”, añadió.

Asimismo, respecto al texto aseveró que con el acuerdo se reinvindicó que “queremos pasar a ser un estado distinto, que garantice ciertos derechos sociales, que tenga una mirada distinta a la constitución del 80”.

Lagos Weber reiteró que se trata de un texto “perfectible” y reconoció que con el acuerdo lo que se trata “es salvar el Apruebo, lo digo así con esas palabras. Hemos ido de menos a más, sí; estaba difícil, sí; es cuesta arriba, sí; pero no imposible”.

Ante dudas de que el oficialismo cumpla el acuerdo en caso del triunfo del Apruebo, el senador aseveró que ellos, a diferencia de la derecha, presentan “un camino claro para el 5 de septiembre en adelante”.

Pronunciamiento de Contraloría contra Giorgio Jackson

Respecto al pronunciamiento de Contraloría que determinó que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, “no se ajustó a la necesaria prescindencia”, el parlamentario aseveró no compartir el contenido: “Creo que no había ninguna falta a la prescindencia ni nada por el estilo. Además, cualquiera puede hacerle llegar al Gobierno sus propuestas, así que me tiene sin cuidado eso”.