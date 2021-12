Según datos conocidos esta semana, en Chile, las personas no vacunadas tienen 40 veces más probabilidades de morir a causas del covid-19, a diferencia de quienes tienen sus dosis de refuerzo, de acuerdo a la organización Our World In Data (OWID).

Fue el mismo fundador de OWID quien por medio de su cuenta de Twitter, replicó la publicación relativa a la tasa de mortalidad según el estado de vacunación.

Cabe mencionar que según datos del Ministerio de Salud, Chile superó los 9 millones de dosis de refuerzo covid-19 y ha inoculado al 93,6% de la población objetivo.

El cuadro publicado por la organización internacional, con datos hasta el pasado 11 de diciembre, presenta la tasa de mortalidad de COVID-19 entre las personas que no están completamente vacunadas, las personas completamente vacunadas y entre quienes recibieron una dosis de refuerzo.

El gráfico evidencia como entre septiembre y diciembre de este año, las muertes de personas que tienen sus dosis de refuerzo se ha mantenido en una tasa de incidencia entre 0,8 y 0,14.

En el mismo periodo, los que tienen solo alguna de las vacunas, tuvieron un peak de 1,99 en la tasa de incidencia, a principios de este mes, la que tuvo un aumento a contar de fines de octubre.

Por último, las personas que ni tienen ninguna dosis contra el covid-19, evidencian un aumento sostenido desde los primeros días de octubre, con una peak de tasa de incidencia relativa a la muerte por la enfermedad de 5,59.

— Max Roser (@MaxCRoser) December 22, 2021