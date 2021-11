La mayoría de los pacientes internados en UCI producto del covid-19, son hombres no vacunados y mayores de 50 años, según el perfil que entregaron este jueves las autoridades de Salud durante el tradicional balance de la pandemia.

De acuerdo a la información oficial entregada por el Ministerio de Salud, 624 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 527 están con apoyo de ventilación mecánica.

Al respecto, el ministro Enrique Paris destacó en la rueda de prensa que sólo el 67% de los pacientes está en ventilación mecánica, a diferencia de las anteriores olas de contagios, donde prácticamente el 90% estaba con apoyo respiratorio externo.

En ese sentido, el secretario de Estado valoró el plan de vacunación que ha logrado disminuir la gravedad de la enfermedad, pero no el contagio. Por lo mismo, reiteró que es necesario mantener las medidas sanitarias.

“Si nosotros analizamos el perfil de las personas que están en UCI por covid, el 54% no tiene su esquema de vacunación completo o incluso no tiene ninguna vacuna”, resaltó.

“El 60%, es decir, la mayoría, son de sexo masculino y además el 76% de estos pacientes tiene más de 50 años de edad”, detalló Paris.

Al respecto, el ministro agregó que los pacientes con alguna comorbilidad, como hipertensión severa, obesidad, diabetes descompensada o con algún tratamiento contra el cáncer, desgraciadamente tienen más posibilidades de enfermarse.

“Ellos tienen que cuidarse más, pero no solamente ellos, la gente joven que vive con ellos son los que deben cuidarse para evitar que estos adultos mayores que no tienen ninguna culpa, porque pueden incluso estar vacunados, pueden ser contagiados por personas más jóvenes que no se han vacunado y que le llevan el virus”, sentenció.