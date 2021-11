La senadora demócrata cristiana, Carolina Goic, denunció amenazas en la Policía de Investigaciones por rechazar el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales.

Recordemos que la iniciativa recibió 24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.

Uno de los votos claves de la oposición fue el de Carolina Goic (DC), quien rechazó el proyecto. “Estuve dispuesta a respaldar los tres retiros anteriores, porque había una situación absolutamente distinta”, señaló en su intervención.

Ante esto, Yasna Provoste (DC), se defendió de las críticas por no haber conseguido alinear a todos los senadores de su partido, en la votación del proyecto del cuarto retiro.

“Tampoco me pidan milagros respecto a quienes tienen agenda propia”, aseguró la presidenciable de Nuevo Pacto Social.

Por otro lado, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien volvió de su cuarentena por covid-19, señaló que la Democracia Cristiana en el historial que tiene en este gobierno y en el anterior, es un factor que ha “torpedeado” los cambios y las transformaciones claves en el país.

Amenazas en redes sociales

“Cada una de las amenazas que he recibido, fundamentalmente a través de redes, las he denunciado a la PDI. No puede ser que una persona por opinar, tenga que enfrentar amenazas”, indicó Carolina Goic.

Junto a lo anterior, dijo que con esto no busca polemizar con su candidata (Provoste). “Creo que el liderazgo de ella va mucho más allá de una votación que tengamos respecto a un proyecto”, señaló la senadora DC.

Finalmente, dijo que la Comisión Mixta definirá cuales son los plazos para este proyecto del cuarto retiro.