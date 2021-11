Una dura pugna se generó en el Congreso a propósito del oficio para dar inicio al trabajo de la comisión mixta que buscará llegar a un acuerdo para lograr la aprobación del cuarto retiro, antes de las elecciones.

Desde la Mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, confirmaron a Radio Bío Bío que a eso de las 07:30 horas finalmente ingresó el oficio al Senado.

En ese documento se notifica a la Cámara Alta de los cinco miembros escogidos para integrar la comisión mixta, que revisará el proyecto de un nuevo retiro de los fondos de pensiones.

Oposición acusa maniobras dilatorias

Lo anterior, luego de las denuncias del diputado de UNIR, Marcelo Díaz, quien señaló que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, llegó al Senado con el oficio firmado durante la madrugada.

Pero según Díaz, Landeros le habría señalado a parlamentarios de oposición que estaba instruido por Diego Paulsen de no entregar el documento hasta las 08:00 horas.

A juicio del los parlamentarios de oposición, esto sería una estrategia dilatoria, porque no se pudo dar cuenta en la sesión del Senado de la Ley de Presupuestos.

De esta forma, aseguran, no se podría sesionar durante estos días, con lo cual sería prácticamente imposible que el proyecto del cuarto retiro sea revisado antes de las elecciones del 21 de noviembre.

Diputados destacan unidad, pero lamentan “bloqueo”

Al respecto, el diputado PPD Rodrigo González, destacó la unidad que ha mostrado la oposición para lograr la aprobación del cuarto retiro.

“Ayer se intentó bloquear la nominación de los representantes de la Cámara de Diputados, pero finalmente este bloqueo fue amagado por el trabajo conjunto de todas las bancadas de oposición en unidad”, aseguró.

Mientras, la diputada e integrante de la Comisión Mixta, Karol Cariola, aseguró que los diputados de la comisión mixta tenían la intención de constituirse a más tardar este jueves, pero la demora en el envío del oficio desbarató sus planes.

“Es lamentable porque es evidente que es una maniobra para dilatar el proceso del cuarto retiro”, criticó la parlamentaria comunista.

De acuerdo a Cariola, si la comisión mixta se hubiera constituido hoy, se podría haber realizado una sesión especial dentro de la semana distrital, para poder aprobar el proyecto.

“Esto no se trata de cuestiones reglamentarias, se trata que la democracia no se anteponga ante los intereses de las mayorías. Hoy hay una urgencia para sacar adelante el cuarto retiro, esto podría haber sido posible, sin embargo el presidente de la Cámara no quiso hacerlo posible, trabando el oficio que entregaba los nombres para constituir la comisión mixta al Senado”, acusó.