En medio de la votación del cuarto retiro de los fondos de pensiones, el senador de la UDI, Iván Moreira, abandonó la Sala y anunció que no votará el proyecto porque él “no se presta para este engaño”.

“Dije claramente que temía que se abriera la puerta de los retiros si estuviera la tentación para un cuarto, quinto retiro con motivo de las elecciones (…) Por eso mismo planteé que solo estaba disponible para el retiro del 100% de lo fondos”, dijo Moreira durante su intervención.

En esta misma línea el parlamentario UDI señaló que “hoy las circunstancias son muy distintas a las que habían en los tres primeros retiros y por lo mismo me atrevo a decir fuerte y claro, este proyecto es un engaño”.

“¿Cómo vota su señoría?, senador Moreira ¿cómo vota?, lo que pasa es que estamos fundamentando el voto y la gente lo que quiere saber es cómo vota”, le preguntó el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC).

A lo anterior, el senador UDI le respondió “como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la Sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente”, fustigó el senador Moreira, retirándose finalmente del lugar.

Recordemos que en estos momentos se está llevando a cabo la sesión especial del cuarto retiro en el Senado, que partió a eso de las 09:30 horas y se espera que su votación en general se realice a eso de las 13:00 horas.

Para su aprobación se requiere de los votos favorables de, al menos, 25 senadores, ya que el senador Guido Girardi (PPD) tiene permiso constitucional para ausentarse, por lo que el quórum disminuye.

Revisa aquí el momento en que Moreira abandona la Sala