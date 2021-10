Diputados de oposición criticaron a miembros de la Cámara Alta y los acusaron de estar dilatando la votación del proyecto del cuarto retiro de fondos previcionales para que no sea votado antes de las elecciones del 21 de noviembre. Por lo anterior sugirieron que lo mejor y más rápido sería que la instancia lo rechazara para que fuera aprobado en Comsión Mixta. Además, mostraron su malestar por las indicaciones que se dice podrían agregarles al cuarto retiro del 10%, como el pago de impuestos, elevar quórum para que no existan más rescates y apartar del proyecto a quienes reciben rentas vitalicias.

Un nuevo conflicto se abierto en la oposición producto del proyecto del cuarto retiro del 10%, esta vez no necesariamente entre senadores de bloque opositor en la Cámara Alta, sino que por diputados que están velando por la aprobación de la moción parlamentaria en Comisión Mixta.

En definitiva, los diputados están molestos por la intención del senado de agrear una serie de indicaciones al proyecto del cuarto retiro, por ejemplo votar por separado o eliminar de cuajo el segundo adelanto de rentas vitalicias.

Acusan directamente además, a los senadores de dilatar la votación para evitar hacerla antes de las elecciones del 21 de noviembre.

Por otro lado, también surgió la idea esta semana de eliminar los retiros de fondos previcionales hacia el futuro, pidiendo que si efectivamente se llegase a presentar un quinto de retiro se necesite un quórum más alto para su aprobación.

Que se vea en Comisión Mixta

Por lo anterior, los parlamentarios de oposición, están pidiendo que la próxima semana se ponga en tabla el cuarto retiro en el Senado y se rechace para que se forme la instancia de Comisión Mixta y los diputados puedan tener mayor ingerencia en una negociación que critican por los cambios que le quieren hacer al rescate de fondos.

El diputado demócrata cristiano, Gabriel Silber, respecto a las ideas del Senado afirmó que “vemos maniobras dilatorias, buscado distraer o evitar la votación antes de las elecciones”. En ese sentido, agregó que en la Cámara Alta buscan demorar el proyecto, por lo que “preferimos que voten en contra e instalar el tercer trámite“, aseguró.

Del mismo modo, el representante del Partido Socialista, Leonado Soto, aseguró que “el proyecto va derecho a fracasar“.

En la instancia aseveró que todos saben que terminada las elecciones parlamentarias el senado rechazará el proyecto. La única manera, aseguró, es su rechazo y una convocatoria “inmediata de una comisión mixta“.

Por su parte la diputada Alejandra Sepúlveda, rechazó la idea de que se omita el retiro de fondos de quienes tiene rentas vitalicias. Según ella, el grupo son la mitad de los pensionados del país y calificó las iniciaciones que se hicieron para mejorar el retiro como “impresentables”.

Estrategia política

La diputada Pamela Jiles, respecto a la solicitud de la oposición, dijo que “el verdadero enemigo son las fuerzas políticas, para que el proyecto no se tramite antes del 21 de noviembre“. Según la parlamentaria, “si no se hace, no habrá cuarto retiro”, salvo que se tramite antes.

Según la representante del Partido Humanista, los senadores están retrasando el proceso legislativo, y que la única opción de apurarlo es que la presidenta de la institución, Ximena Rincón, ponga en tabla, a más tardar la próxima semana, el cuarto retiro.

Agregó también que aunque tenga pocas posibilidades de ser aprobado en la Cámara, puede aprobarse en Comisión Mixta de una manera más rápida. Y concluyó que “si no hay cuarto retiro antes del 21 de noviembre no hay cuarto retiro”.

Senadores

Respecto a las acusaciones que realizaron los miembros de la Cámara Baja, La senadora del PPD, Adriana Muñoz, señaló que está de acuerdo con la idea de que este sea el último proyecto de retiro de fondos en el congreso. Además dio crédito a que se aumenten los quórum de exigencia, pero reconoce que esta de acuerdo con un cuarto retiro sin letra chica.

En ese sentido afirmó que “hay que poner frenos” a ese tipo de iniciativas, pero el acuerdo debe ir y acompañado de “un compromiso real”

Por su parte, el senador RN Rodrigo Galilea, criticó la idea del Frente Amplio, de que el rescate de fondos tenga impuesto. “Que se pague impuesto no tuvo mayores efectos”, pongamos condiciones más difíciles, solicitó.