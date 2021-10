Katherine Martorell en la mira: Contraloría confirma "anomalías" por compra de cámaras corporales

El órgano de fiscalización concluyó que no existe constancia ni “evidencia” sobre los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora de la subsecretaría para adjudicar la licitación a Motorola. Además, se estableció que las ofertas tanto de Motorola, como la de la empresa Tecnologías Sociales Limitada, no detallaron en sus anexos si los equipos contaban con “post recording de 120 segundos” como lo exigía la norma, por lo que sus ofertas debieron declararse inadmisibles. Esto último, no ocurrió. Y hay más: el ente “verificó” que una vez entregada las cámaras corporales por Motorola, quien terminó ganando el concurso, no existió evidencia de que “estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos”. Todos los antecedentes contenidos en el informe fueron remitidos por la Contraloría a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Martorell está en la mira. El documento lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío.