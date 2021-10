El la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se consolida en el segundo lugar de las preferencias presidenciales de esta evaluación, recortando su distancia con el líder, Gabriel Boric, mientras que la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se desploma hasta el cuarto lugar, siendo superado ahora también por Yasna Provoste.

Boric sigue en la primera de las preferencias, con un 21% (-1 punto respecto a la medición anterior) en intención de voto, seguido de José Antonio Kast, con 18% (+3 puntos). Sebastián Sichel, en tanto, cae 2 puntos, obteniendo el 10%, y ahora está en el cuarto lugar detrás de Yasna Provoste, candidata que llegó al 13%, subiendo un punto.

De esta forma, Kast completa un alza de 11 puntos desde el 30 de julio, mientras que Sichel registra una caída de 14 puntos en el mismo periodo.

Más atrás se ubican Franco Parisi con 6% (+1 punto), Marco Enríquez Ominami con 4% (-1 punto) y Eduardo Artés con 1%. Por otra parte, el 27% de los consultados indica que no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Evaluación presidencial y de la pandemia

La aprobación del presidente Sebastián Piñera cae 7 puntos y llega al 15%, mientras que en paralelo su desaprobación sube 8 puntos a 79%, en una semana marcada por el caso Pandora Papers.

Sobre la pandemia del Covid-19, el temor al virus llega al nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020, cayendo al 34% (-6 puntos), y por primera vez los que se definen como poco o nada preocupados (43%) superan a los que sí lo están.

