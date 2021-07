Durante esta mañana de miércoles, la pre candidata presidencial por la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, conversó en entrevista con Radio Bío Bío sobre su candidatura, la campaña que se viene y las resoluciones respecto a su cargo como presidenta del Senado, entre otros temas.

En cuanto a esto último, la aspirante a La Moneda comentó que “ayer todos los comités de oposición nos pidieron que pudiésemos asumir esta tarea y que siguiera liderando el Senado. Y bueno, como le pasa a muchas mujeres sabemos que tenemos la capacidad para hacer varias cosas”.

Candidata y presidenta

Al ser consultado por los roles y las señales que se quieren proyectar en su candidatura teniendo en cuenta que no dejará el cargo senatorial, Provoste aclaró que “cuando lo plantee a mis pares de la oposición, lo decía como una forma de poder liberarme durante este tiempo”.

“Muchas veces hay una desventaja que no se ve pero uno la siente, porque yo tengo muy claro cual es mi primera responsabilidad que es cumplir con mi tarea legislativa, para eso la ciudadanía me eligió, por lo tanto tengo un tiempo que es mucho más limitado para poder hacer campaña”, recalcó la autoridad legisladora.

De este modo, también respondió a las críticas por mantener la presidencia parlamentaria, aclarando que “yo estoy en la calidad de presidenta del Senado porque la oposición me lo pidió, y cuando surgieron las primeras voces (criticas) que no fueron ciudadanas, sino que fue una voz de la derecha, es porque obviamente a ellos les ha molestado que nosotros logremos liderar y generar unidad para hacer un contrapunto con este Gobierno”.

“A mi me parece que el interés que tiene la derecha para que deje la presidencia del Senado durante este periodo tiene el propósito que buscan por esa vía poder debilitar una unidad que ha sido muy fuerte a través de nuestra conducción“, enfatizó Provoste.

Por esto, la senadora expresó que su doble labor significa una carga adicional ya que “es una situación que nos quita un tiempo muy importante, pero son las reglas que he asumido”.

Participación ciudadana

Respecto a la participación que se espera en la consulta ciudadana y el rango que espera para que sea una consulta exitosa aseguró que sólo espera que sea “un proceso abierto, democrático, participativo, que diera garantías, y la ciudadanía que quiera participar será bienvenida. Sabemos que estas son condiciones bien especiales, son consultas sin publicidad ni trampas, sin financiamiento, y eso hace que siempre sea mucho más compleja la convocatoria“.

Pensando en el perfil de votantes que tuvo las pasadas elecciones primarias, Yasna Provoste fue consultada por el riesgo de estar vinculada aún a instituciones como el Senado, y pertenecer a partidos políticos tradicionales. “Yo estoy en el Senado no porque nadie me haya designado, estoy aquí porque la ciudadanía me eligió y eso hace una distinción muy importante, además fui electa con la primera mayoría nacional, es decir, nosotros hemos dado testimonio y hemos logrado una adhesión de la ciudadanía a partir de lo que ha sido nuestro testimonio y compromiso”.

Además, al preguntarle si cree que va a ganar la consulta ciudadana, la presidenta del Senado fue cauta y dijo que “cuando uno se somete a un proceso de competencia nunca puede estar seguro de los resultados. Uno trabaja para un buen resultado, y estamos trabajando en eso, pero aquí cualquiera puede ser electo”.

De retiro y conversaciones

Respecto a la discusión de un cuarto retiro de los fondos previsionales la pre candidata de la DC aseguró que ha votado a favor tres veces antes, por tanto “no veo que esto pueda cambiar en una situación de pre candidatura presidencial”, y aseguró que desde la oposición han hecho un esfuerzo muy importante, al que el Gobierno se había negado durante 15 meses, para entregar ayuda por sobre la línea de la pobreza con un carácter universal.

“A partir de nuestra agenda de mínimos comunes movimos al Gobierno a hacer lo que nunca quiso hacer, pero eso concluye a mediados de septiembre, y los efectos de esta pandemia que hoy están viviendo más de un millón de personas que han perdido sus empleos, van a perdurar durante mucho tiempo más“, enfatizó.

Al ser consultada por una posible conversación con Ximena Rincón sobre la campaña electoral, la legisladora dijo que “no ha habido una conversación, que siempre es bueno pero uno tiene que ser también respetuoso de los silencios de otros“, finalizó.

Escucha la entrevista completa de Yasna Provoste en el Expreso Bío Bío aquí: