Tras su triunfo en las primarias de Apruebo Dignidad, el diputado Gabriel Boric sigue recibiendo felicitaciones por parte de la oposición. Esta vez, fue su colega en el Congreso, Pamela Jiles (PH), quien celebró su victoria ante Jadue y aprovechó de descartar una candidatura presidencial.

“Obtuvo un triunfo contundente, muy importante y que logró convocar a una cantidad de gente muy significativa. Creo que lo más relevante de lo que pasó ayer es el grado de participación ciudadana”, señaló la parlamentaria en relación a los resultados de ayer, que dieron más de un millón de votos a la carta del Frente Amplio.

Además, hizo una mención especial al discurso de Boric “en el sentido de la unidad”. En ese sentido, Jiles aseguró que “es muy importante, y creo que ha sido muy bien leído por la ciudadanía, la intención que él manifiesta de generar, de subirse al árbol de la unidad más amplia de la oposición, incluyendo a independientes y a quienes no estuvieron en esta primaria”.

Las declaraciones de la congresista no están exentas de polémica, ya que hace dos meses el tono no era el mismo. Ante las complicaciones que sufrió Boric para reunir las firmas que requería para sumarse a la primaria, Jiles expresó “enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan, váyanse para la casa”.

Finalmente, el diputado por Magallanes logró juntar las firmas necesarias al borde del plazo y se impuso en el proceso electoral de ayer con más del 60% de las preferencias.

¿Candidatura presidencial?

Pese a que todavía marca una gran cantidad de puntos en las encuestas presidenciales, la parlamentaria del Partido Humanista descartó una posible candidatura a La Moneda.

“Nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga, ni que me parezca interesante. Yo nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy a hacer. No me interesa ese desarrollo político y me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor”, aseveró.

Sin embargo, Jiles manifestó su intención de continuar en política y, específicamente, permanecer en el Congreso. “Espero, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria en el próximo período”, dijo.

Ante la opción de seguir en la Cámara de Diputados o disputar un escaño en el Senado, afirmó que todavía está en proceso de estudio para tomar la decisión correcta.

“Continuidad de Piñera”

En la vereda contraria de Apruebo Dignidad, Sebastián Sichel se impuso en las primarias de Chile Vamos. De esta forma, dejó en el camino a Joaquín Lavín (UDI), quien marcaba fuertemente en las encuestas y se alzaba como el favorito del proceso.

“Yo creo que es importante decir que Sebastián Sichel es el candidato de Piñera, es un candidato que tardíamente, muy recientemente, inventó Piñera y Larroulet desde las oficinas de La Moneda. Hoy día, con su triunfo, logra instalar la posibilidad de la continuidad de Piñera”, dijo Jiles al respecto.

Finalmente, aseguró que “si es que la oposición no se une, si vetos ni exclusiones, yo creo que subsiste ese peligro y es una de las cosas que tenemos que entender de ayer”.