El precandidato presidencial de Convergencia Social (CS), Gabriel Boric, aseguró este miércoles que no estaría dispuesto a votar por Pamela Jiles en una eventual elección presidencial.

Durante un encuentro online con militantes de Revolución Democrática (RD), Boric fue consultado sobre la figura de Jiles y esgrimió que no iría a primarias con ella, porque no estaría dispuesto a votar por la diputada humanista.



“Un requisito mínimo para ir a primarias es estar dispuestos a votar por cualquiera que gane y yo no estaría dispuesto a votar por la diputada Jiles”, comentó.

El diputado por Magallanes argumentó que considera la política una actividad colectiva y no individual, como a su juicio, estima que la practica Jiles, agregando que tienen una serie de diferencias ideológicas, consigna La Tercera.

“¿Por qué se defiende la pena de muerte? Nosotros no podemos defender la pena de muerte, sería un retroceso civilizatorio. ¿Por qué se plantea con una facilidad por parte de la diputada Jiles el devolverles el dinero a las AFP? Nosotros estamos por terminar con el modelo AFP y seguir con uno solidario. ¿Por qué se termina votando como veleta, tratando de ver dónde está lo que se entiende por sentido común y hacia allá me voy? Eso a largo plazo no da credibilidad y no representa las convicciones que hoy representamos”, aseguró.

Por último, marcó distancias de los partidos de la ex Concertación y aseguró que ellos “solo ayer se dieron cuenta que no eran neoliberales”, aunque abrió una puerta para una primaria con el Partido Socialista (PS), en la que incluiría también al Partido Comunista (PC).

“Representamos (Frente Amplio) algo distinto al PC. Y en ese espacio hay mucho por crecer. Si es que estoy dispuesto a ir a una primaria sobre Daniel Jadue, por supuesto que sí. Las primarias ideales serían con el PS y el PC, sé que eso es muy difícil hoy”, concluyó.