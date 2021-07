Ruber Osoria tiene 26 años. Hace tres vive en Chile y trabaja como fotógrafo profesional, destacando entre su trabajo escenas emotivas, crudas y directas sobre nuestra sociedad, incluyendo las vividas durante el estallido social.

Sin embargo por estos días su mente está en su patria, donde se viven jornadas de inéditas protestas en varias ciudades que se han convertido en noticia mundial, y sumen a la diáspora cubana en la incertidumbre por el bienestar de sus seres queridos.

Ruber no quiso mantenerse al margen del debate, y además de participar en una pequeña movilización junto a sus compatriotas en la plaza de Concepción este lunes, en apoyo a las protestas, publicó un video su cuenta de Instagram donde no sólo relata lo que significa realmente vivir en Cuba, sino que además reprocha “a izquierdistas y medios latinoamericanos, que prefieren defender al gobierno cubano antes que a su pueblo”.

“Comunista soy yo, que nací el oriente de Cuba, donde no hay nada. Donde tenía que cepillarme la boca con bicarbonato porque no había pasta de dientes. Comunista soy yo, que tenía que limpiarme el ano con papel de periódico porque nunca hubo papel sanitario. En 26 años nunca vi lo que era el papel sanitario en Cuba”, espeta Osoria, quien se reconoce como un verdadero “guajiro” (campesino) de la isla.

BiobioChile conversó con Ruber Osoria, quien confesó sentirse “engañado” tanto por las autoridades cubanas como por los líderes políticos y medios que las apoyan.

“Yo era como cualquier joven latinoamericano, con un fervor izquierdista. De chiquito incluso era líder estudiantil. Ahora soy humanista. Mi patria es la humanidad y no el anteponer una ideología antes que ella. Mira, si tú no hallabas un joven con más convicciones que yo, pero ahora estoy desolado por la represión que estoy viendo en Cuba. Si recién estaba viendo las fotos de un niño de 13 años que mataron en las protestas”, dice con amargura.

“Por eso me siento engañado. Nadie que se llame a sí mismo ser humano no puede estar de parte de su pueblo. Me duele ver que medios como Telesur y otros de izquierda en Latinoamérica prefieran defender al Gobierno. Por eso me siento engañado. Porque pasé 26 años defendiendo algo que ni yo mismo sabía lo que era”, añade.

Ruber sabe que el detonante de las protestas es la crisis humanitaria extrema a la que ha llegado Cuba, incluso con escasez de comida. Ante esto, ¿no hay responsabilidad también del bloqueo impuesto por Estados Unidos?

“Todos sabemos que el bloqueo existe, que es una realidad. Pero cuando las cosas se ponían muy malas, ellos abrían. El bloqueo es contra el Estado cubano, y si ese Estado cubano cambiara su política, ya no existiría. Lo que muchos no saben es que también existe un bloqueo interno que no deja llevar cosas a la isla o tener tu propio negocio para sobrevivir. Tengo familiares en Miami que me han dicho ‘Ruber, si nosotros tenemos tractores, máquinas que queremos mandar para que las usen en Cuba, y el gobierno no nos deja"”, asegura.

“Ahora el covid ya fue un detonante junto con el hambre. La gente se está muriendo. Claro, dicen a los medios que ya tienen tres viales (vacunas), ¡pero ni siquiera tienen jeringas para inyectarlas!”.

“Ustedes (los chilenos) tienen una libertad tremenda”

Ya llevas 3 años viviendo en Chile. En este periodo habrás visto que las realidades de Chile y Cuba son diametralmente opuestas. Incluso pudiste ver y captar la violencia y represión durante el estallido social. ¿Vivir en un extremo capitalista no es también un problema?

“Son realidades diferentes”, responde más cauto. “Cuando yo llegué realmente no entendía por qué la gente estaba protestando. Si la primera vez que entré a un supermercado en Chile y vi todos esos productos… ¡yo no sabía que existía esa cantidad de comida! Pero claro, luego fui viendo que no todas las cosas eran tan buenas. Que acá también hay problemas. Creo que cada pueblo lucha por lo que es justo”, concluye.

Ayer, mientras cubría la movilización que hicieron en la plaza de Concepción, me causó curiosidad ver que algunos de tus compatriotas se inquietaron muchísimo cuando vieron que un Carabinero los estaba grabando…

“Es que tú no sabes que en Cuba existe un dios omnipresente que es la Seguridad del Estado. Ellos te siguen, te investigan. Por eso cuando uno sale piensa que la Dictadura lo sigue a cualquier país. Mira, si ayer (en la manifestación) me sentí como si hubiera salido del clóset. Nunca pensé que iba a poder gritar “¡abajo el comunismo!“. Acá ustedes tienen una libertad tremenda. Allá no sólo me investigan a mí, sino también a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Y si eres artista, como yo, no te publican nada que no tenga que ver con la revolución”, asevera.

¿Un Chile comunista?

Por último, como sabes, entre los precandidatos presidenciales chilenos hay un representante del partido comunista. ¿Crees que la gente debería tener la experiencia de Cuba en consideración o se trata de situaciones que no son comparables?

“Para nadie es un secreto que Cuba es el ejemplo a seguir para la izquierda latinoamericana. Eso siempre ha sido así. Pero los comunistas chilenos son acomodados, son muy distintos a los de Cuba. Ahora, lo que la gente debe saber es que si un comunista se monta en Chile (sic), habrá escasez de una forma u otra”.

Pero eso podría ser también por presión de EEUU…

“Sí, es una posibilidad. Pero las consecuencias son las mismas. Por eso, como joven latinoamericano, como artista, le pido al pueblo chileno que cuiden bien el uso que le dan al voto. Que hagan lo que más crean correcto. En comparación a otras naciones, ustedes no son ignorantes, son letrados. Entonces estudien. Voten en conciencia”, sentenció Osoria.

Ruber Osoria viajará a República Dominicaba en octubre, representando a Chile con sus fotografías, en un proyecto que está desarrollando con imágenes de los niños internados en el Sename.