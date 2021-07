El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, insistió que esperan que no se presente la acusación constitucional contra el titular de Educación, Raúl Figueroa.

Lo anterior, ante de falta de apoyo en la oposición -presuntamente de parte de la Democracia Cristiana- para obtener los votos y así lograr que la acusación prospero.

Bellolio indicó que “nosotros sinceramente esperamos que no la presenten porque sería el récord mundial del absurdo el querer acusar constitucionalmente a un ministro por hacer su labor, por hacer su tarea, porque las escuelas puedan volver de acuerdo a las condiciones sanitarias”.

“Es decir, quieren acusar al ministro por hacer lo que la Unicef y todos los expertos mundiales dice que es lo que hay que hacer. Es simplemente algo impresionante, completamente absurdo”, agregó el ministro.

A su juicio, no se puede entender porque los parlamentarios de un partido en específico “desprecian el trabajo de las profesores y profesores en el aula, desprecian el trabajo que se hace en las escuelas especiales que no pueden funcionar a distancia, desprecian el trabajo de esos profesores y profesoras rurales que durante todo estos meses han hecho un trabajo increíble. No se entiende por qué no les importa nada la educación socioemocional, el rol que se cumple dentro del aula”.

Por eso, aseguró que la único que sustenta la acusación es “la pequeñez política”.

Es preciso recordar que el Frente Amplio y Partido Socialista realizaron anuncios respecto a una posible acusación contra el ministro de Educación.

El escrito del Partido Socialista sustenta la acusación en que Figueroa expone la seguridad y la salud de las comunidades escolares al insistir en el plan de retorno a clases presenciales, sobre todo tras la llegada de la variante Delta al país, según precisó previamente Juan Santana.