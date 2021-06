El Gobierno ha sostenido reuniones con diputados de Chile Vamos con motivo de tranzar la aprobación en el Congreso de la extensión del Estado de Excepción Constitucional por pandemia. El escenario en el parlamento no es tan claro como hace algunos meses, y desde los partidos oficialistas volvieron a advertir que si no existen medidas de apertura al Plan Paso a Paso, no apoyarán el oficio del Presidente.

Temprano se refirió al respecto el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien señaló que “si es que no se renovara este Estado de Catástrofe no se podría poner en cuarentena una comuna completa. No se podrían cerrar hoy las fronteras, como las tenemos cerradas. Hay algunas voces distintas con respecto al toque de queda, y si tiene que ser igual o no en todas las regiones dada la situación epidemiológica, dada la situación de vacunación que tienen esas regiones”.

Sobre la misma materia, la bancada de diputados de Renovación Nacional envió durante la tarde de este miércoles una carta al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, misiva donde manifiestan su “preocupación respecto de la nueva renovación del Estado de Excepción Constitucional”.

“Como parlamentarios entendemos la urgencia de esta medida, puesto que se trata de una herramienta necesaria para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica. Sin embargo, estamos convencidos que antes de aprobar la extensión de dicho estado, se deben resolver ciertas modificaciones como, por ejemplo, que se acote o se termine con el toque de queda, el cual ha regido en nuestro país por 458 días, permitiendo así reactivar la economía de Pymes y emprendimientos”, aducen.

De igual modo, señalan que “es urgente comenzar a otorgar mayores libertades a las chilenas y chilenos, puesto que las medidas de confinamiento han producido un evidente deterioro en la salud mental. Sin ir más lejos, Chile se posiciona como el país de América Latina que más ha empeorado sus índices durante la pandemia, donde según un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y la Universidad Católica, el 32,8% de las personas ha presentado síntomas y el 46% de ellos se relaciona con la depresión”.

“Por esta razón, también estimamos necesario que se elabore un mecanismo para ir en ayuda de la población afectada, con el objetivo de que se reembolsen los gastos de tratamientos y medicamentos de aquellas personas que hayan presentado problemas de salud mental durante las cuarentenas”, indican.

Quien también se refirió a la eventual renovación fue el presidente de Unión Demócrata Independiente, el diputado Javier Macaya: “Nosotros hemos mantenido una postura respecto que para nosotros el Estado de Excepción, como se está llevando hasta el día de hoy con cuarentenas rígidas, sin libre movilidad para los vacunados… bueno, nosotros no lo vamos a aceptar, nosotros lo vamos a rechazar”.

Por su parte, el vicepresidente de Evolución Política (Evópoli), el también diputado Luciano Cruz-Coke, indicó que “en estas condiciones me parece que las cuarentenas no están funcionando. El voto está sujeto a la condición de, primero que revisemos las cuarentenas, revisemos el Plan Paso a Paso”.