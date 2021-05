El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, anunció que este miércoles 26 de mayo entrará en vigencia el nuevo “Pase de Movilidad”, que entregará mayores libertades de circulación a aquellas personas que ya hayan completado su proceso de inmunización contra el covid-19.

En concreto, el documento permitirá el libre desplazamiento en comunas en cuarentena y transición, y los viajes interregionales a comunas que estén a lo menos en fase 2 del Plan Paso a Paso.

“No es un chipe libre, de hecho, no se puede comparar tampoco con un carnet verde. No es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados, y pedimos humildemente a quienes son consultados sobre estas materias, que no den pie a que se malentienda el objetivo de esta medida”, señaló el secretario de Estado.

“Este pase no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya han completado su proceso de vacunación y que, por tanto, representan un menor riesgo para otros”, agregó.

Además, Bellolio recordó que se trata de un de un permiso dinámico, es decir, que cambia dependiendo de la situación que atraviesa cada persona. Si alguien es confirmado como caso positivo, probable o estrecho de covid-19, el documento ya no estará habilitado.

“Lo que estamos avanzando acá no es un carnet verde, que es lo que se ha aplicado en otras partes del mundo, que significa muchas mayores libertad. Esto es un pequeño avance para ir recuperando nuestras mayores libertades (…) Éste es un avance pequeño, pero responsable”, dijo el exparlamentario de la UDI.