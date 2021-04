Una polémica se ha originado por las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, tras negar que haya bajado el ritmo de vacunación en Chile durante las últimas semanas, enseñando una gráfica que mostraba que el proceso de inoculación seguía una misma velocidad.

Según los datos del Ministerio de Salud, el ritmo de vacunación en Chile está en menos de 0.8 vacunado por cada 100 personas durante la última semana, consolidando una baja desde mediados de marzo, cuando la semana del 16, se registró el momento de mayor inoculación, con 1,5 inyectado por cada 100 habitantes.



“Se repite sin base científica y sin ninguna publicación, que Chile ha disminuido su velocidad de vacunación”, declaró Paris, mostrando el gráfico con escala logarítmica.

Este jueves, en la entrega del reporte diario, París mostró una escala logarítmica, donde se reflejaría que el ritmo de vacunación no ha decaído, en comparación a marzo, cuando se registró el peak de inoculaciones.

Consultado por BioBioChile.cl, el académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y parte del equipo Icovid Chile, Jorge Pérez, indica que las escalas logarítmicas suelen medir “fenómenos que varían en forma exponencial”, algo que no ocurre con el proceso de vacunación.

“Por ejemplo un fenómeno en el que los valores de duplican cada día, en una escala lineal será imposible de visualizar porque si partes en 1, al cabo de una semana pasarás a 128, al cabo de dos semanas a 16.300 y al cabo de un mes a 1.000.000.000 (mil millones). En cambio con una escala logarítmica ese fenómeno exponencial se verá como una línea y se puede analizar, comparar, tomar decisiones”, explica Pérez.

Por esta razón, el científico indica que un fenómeno como la vacunación, que tiene cambios menos bruscos no requiere una escala logarítmica, pues hace imperceptible los cambios, como por ejemplo el descenso registrado las últimas semanas.

“Un fenómeno que cambia menos bruscamente, como por ejemplo la cantidad de vacunas diarias, en una escala logarítmica la variación será casi imperceptible cuando los números crecen“, añade.

De esta forma, en una escala lineal se pueden percibir cambios que en una logarítmica no se evidencian, como es en el caso del ritmo de vacunación, algo que ya había sido advertido por otros expertos, que incluso podría retrasar la meta de alcanzar la inmunidad de rebaño.

Cabe consignar, que este descenso en el ritmo de vacunación registrado en las últimas semanas, no se relaciona con una supuesta falta de stock de dosis, sino con que la cantidad de personas que deberían ir a inocularse ha disminuido, recordando que es un proceso voluntario.

Problemas con gráficos

Como antecedente, el pasado 17 de abril, en el reporte diario, el Minsal mostró gráficos de barra, donde cambiaban la base cero para mostrar diferencias, pero cuando había diferencia significativa se mantenía la base cero.

Esto fue criticado por el ingeniero civil especializado en datos, Ernesto Laval, quien aseguró que no se deben usar gráficos sin base cero, porque resultan “engañosos”.

“Uno no debe hacer gráficos de barras que no partan de cero en el eje Y. Uno compara las magnitudes dependiendo de la longitud de la barra y es engañoso. Si se quiere mostrar tendencia en el tiempo es mejor usar un gráfico de líneas que puede no partir de cero en el eje y”, comentó.

Curiosamente, esa misma jornada mostró otro gráfico, donde sí había una diferencia significativa, y estaba con base cero.

Desde el Ministerio de Salud declinaron hablar con Radio Bío Bío o BioBioChile.cl respecto al uso de la escala logarítmica para medir el ritmo del proceso de vacunación.