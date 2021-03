La carta presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, también se refirió a las críticas realizadas por la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, afirmando que no es el tono para discutir en político.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Jadue fue consultado por los dichos de Siches, quien calificó de “infelices” a las autoridades del Gobierno, criticando especialmente al ministro de Salud, Enrique Paris, y al presidente Sebastián Piñera.

“Son tonos que usted no va a a encontrar en mí, no me parece que sea el tono con el que uno conversa en política. En el fondo uno puede estar de acuerdo, yo he sido muy crítico de toda la gestión del Gobierno, pero el Colegio Médico había avalado las posiciones del Gobierno, por lo que me llama la atención este giro tan grande”, declaró Jadue.

Igualmente, el alcalde de Recoleta enfatizó que los dichos de Siches no la inhabilitan para participar en la discusión política, ni con las autoridades del Gobierno, ya que a su juicio, eso solo lo pueden hacer los electores.

En otros temas que han marcado la semana, Jadue también se refirió a la polémica por la reaparición del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena, asegurando que “no es preso político”.



“Él está condenado por un delito que el PC condenó en su época, porque además no éramos partidarios de la violencia política, una vez terminada la dictadura”, comentó.

Sobre las posibles primarias con otros sectores de la oposición, aseguró que “no ve diferencias programáticas” con las candidaturas de Pamela Jiles o Gabriel Boric, pero que están “dispuestos a primarias amplias con todos los sectores”.