Los directores de los Servicios de Salud de todo Chile rechazaron los recientes cuestionamientos que la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, realizó al Gobierno por el manejo de la pandemia del coronavirus en el país.

Mediante una declaración, los directores rechazaron “el tono y el contenido de la crítica realizada por la máxima representante del Colegio Médico de Chile, debido al rol que históricamente esta asociación gremial ha cumplido en el desarrollo de la salud pública de nuestro país”.

“También (las rechazamos) por el complejo escenario mundial y nacional que estamos enfrentando, el cual requiere del aporte y compromiso de todos”, agregaron.

En este sentido, aseguraron que “las críticas contra el Ministro de Salud y el Gobierno de Chile, además de ser injustas y sesgadas, ofenden también a todos quienes, con nuestros equipos, hemos estado sin descanso trabajando para enfrentar la pandemia más importante que en los últimos 100 años ha azotado a la humanidad”.

“Dichas declaraciones y ofensas, en nada contribuyen a enfrentar el complejo escenario sanitario y social que nos ha tocado vivir como país”, añadieron.

Los directores recalcaron que “hoy es necesario insistir en apelar al compromiso individual con las medidas de prevención del contagio por covid-19, a la solidaridad con los más propensos a esta enfermedad y con los equipos de salud que están cansados, pues han dado lo mejor para controlar y enfrentar esta pandemia”.

Por último expresaron “todo nuestro respaldo al ministro de Salud, al subsecretario de Redes Asistenciales y a la subsecretaria de Salud Pública, por la extraordinaria labor que están realizando, al liderar a todo el sector de la salud en estos tiempos tan desafiantes que requieren lo mejor de todos nosotros”.

Siches realizó una dura crítica al y especialmente al ministro de Salud, Enrique Paris, y al presidente Sebastián Piñera, afirmando que instancias como la Mesa Social covid-19 no tienen poder.

“Yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo.

La declaración fue efectuada por los directores de los Servicios de Salud de: Arica y Parinacota, Iquique y Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso – San Antonio, Viña del Mar – Quillota, Aconcagua, Metropolitano Norte, Metropolitano Occidente, Metropolitano Central, Metropolitano Oriente, Metropolitano Sur, Metropolitano Sur – Oriente, O’Higgins, Maule, Ñuble, Concepción , Talcahuano, Bio Bío, Arauco, Araucanía Norte, Araucanía Sur, Valdivia, Osorno, Del Reloncaví, Chiloé, Aysén, Magallanes.