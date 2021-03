El 7° Juzgado de Garantía rechazó la sanción solicitada por Gendarmería por la polémica entrevista que dio Mauricio Hernández Norambuena, donde se refirió al crimen del senador UDI, Jaime Guzmán.

Recordemos que el “comandante Ramiro” dio una entrevista el pasado lunes desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde cumple dos condenas de 15 años y un día de prisión, una de ellas por el asesinato del fundador de la UDI.

La entrevista no fue autorizada por Gendarmería, por lo cual pidieron a los tribunales de Justicia una sanción contra el exguerrillero, limitando sus visitas a “cinco minutos por treinta días”.

A través de un comunicado, la institución penitenciaria indicó que el canal no pidió autorización para realizarla, incumpliendo los protocolos y que se utilizó un teléfono que estaba destinado sólo a llamadas de familiares, como compensación a la suspensión de visitas por la pandemia del covid-19.

Sin embargo, el 7° Juzgado de Garantía rechazó aplicar la sanción, argumentando que se le facilitó el teléfono para usarlo durante horario de visitas, lo que no habría sido incumplido por parte de Hernández.

“El condenado utilizó el celular en el horario de visitas como estaba establecido por Gendarmería de Chile, no pudiéndose estimar dicha conducta como no obedecer las órdenes establecidas, ni siquiera en forma pasiva, aun cuando hubiera tomado contacto con un canal de televisión, puesto que dicha conducta no fue prohibida”, indica el fallo obtenido en exclusiva por Radio Bío Bío.

“Los antecedentes indicados son insuficientes para autorizar la sanción propuesta por Gendarmería de Chile”, agrega el texto.

“Por lo anterior se deja sin efecto la sanción de limitación de las visitas a cinco minutos por treinta días al sentenciado Mauricio Hernández Norambuena”, concluye la resolución.

El exguerrillero ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por faltas al régimen disciplinario, incluso se presentó una querella en su contra por los delitos de amenazas y lesiones en contra de funcionarios de Gendarmería, en un proceso judicial que aún está en curso.

También en octubre de 2020, Hernández emitió un mensaje radial sin autorización, donde reivindicaba la lucha armada, por lo que fue sancionado por Gendarmería y luego dejada sin efecto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.