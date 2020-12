Llama la atención el caso del senador Francisco Huenchumilla (DC), casado con la notario, conservador y archivero de Lautaro, en la Araucanía. El parlamentario es miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en cuya instancia parlamentaria precisamente se encuentra detenido en la actualidad el proyecto de reforma a notarios enviado por el actual Gobierno, pese a tener 21 urgencias. No obstante, descartó haber tenido injerencia en el proceso y subrayó que la responsabilidad de ponerlo en tabla es del presidente de la comisión y el secretario.

Cuatro de cada diez notarios tiene o tuvieron algún pariente parlamentario, juez u otros miembros del Poder Judicial. Así lo develó la investigación de las relaciones de poder existentes entre los notarios, el Congreso y el Poder Judicial realizada por la Fundación América Transparente, a través de su recientemente estrenada plataforma podernotarial.cl.

Se trata de un buscador gratuito que registra datos de los 394 notarios, conservadores y archiveros que hay en Chile, con el objetivo de transparentar las relaciones que estos funcionarios tienen con los organismos encargados de legislar sobre su actividad y de designar al abogado para el cargo, además de otras esferas de poder.

Al analizar los resultados, se revela que un 51% de los notarios, conservadores y archiveros tienen algún tipo de lazo familiar con un funcionario o ex funcionario del Estado, desde seremis, alcaldes, ex ministros, ex subsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema, entre otros.

Lazos notariales en el Congreso

A nivel del Poder Legislativo, existen múltiples lazos entre notarios y parlamentarios. De acuerdo a la investigación, llama la atención el caso del senador Francisco Huenchumilla (DC), casado con María Antonieta Suárez Castro (notario, conservador y archivero de Lautaro). El parlamentario es miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en cuya instancia parlamentaria precisamente se encuentra detenido en la actualidad el proyecto de reforma a notarios enviado por el actual Gobierno, pese a tener 21 urgencias.

Ante esta situación, el senador precisó a BioBioChile que la decisión de poner en tabla el asunto es actualmente responsabilidad de quien preside la comisión (y del secretario) y que, cuando efectivamente se discuta, él se va a inhabilitar teniendo en consideración este conflicto de interés. En ese sentido, subrayó que su esposa fue designada en el cargo hace más de 30 años y que siempre han manejado sus funciones profesionales por separado.

Asimismo, también destacó la alta carga de trabajo que ha tenido la comisión en el último tiempo, en proyectos como el retiro del 10%, la incorporación de independientes al proceso constituyente, además de la discusión en torno a la paridad de género y escaños reservados.

Otros casos destacables son los parlamentarios que han cambiado de oficio, dejando el Congreso para comenzar a trabajar como notarios. Como la ex diputada Martita Worner Tapia (PPD), actualmente notaria en Ancud. El otro caso es el del actual conservador y archivero de Villarrica, José Peña Meza (PR), quien fue diputado por la Araucanía.

El caso del senador Huenchumilla, sin embargo, no es único. Hay 23 notarios, conservadores y archiveros que tiene una relación familiar con algún senador, ex senador, diputado o ex diputado.

Dentro de los notarios, conservadores y archiveros vinculados familiarmente con parlamentarios en ejercicio se encuentran:

-Tomás Jarpa Concha (conservador y archivero de Copiapó), hijo del diputado Carlos Jarpa Wevar (IND-exPR).

-Francisco Leiva Carvajal (notario de Santiago), hermano del diputado Raúl Leiva Carvajal (PS)

-Raúl Leiva Uribe-Echeverría, notario, conservador y archivero de Quirihue, tío también del diputado Leiva.

-Francisco Varas Fernández (notario de Santiago), casado con la diputada Cristina Girardi Lavín (PPD) y cuñado del senador Guido Girardi Lavín (PPD).

-Pamela Quinteros López (notario, conservador y archivero de Maullín), hija del senador Rabindranath Quinteros Lara (PS).

-Lidia Chahuán Issa (notario de Calera), madre del senador Francisco Chahuán Chahuán (RN).

-Juan Eugenio del Real Armas (notario de Ñuñoa), padre de la diputada Catalina del Real Mihovilovic (RN) y el concejal de Vitacura, Maximiliano del Real.

-Fernando Peñafiel Salas (conservador y archivero de Ovalle), cuñado del senador Jorge Pizarro Soto (DC).

-Pedro Sada Azar (notario de Santiago), consuegro del senador Carlos Montes Cisternas (PS).

Por su parte, también destaca otro grupo de notarios, conservadores y archiveros relacionados con ex parlamentarios

-René León Manieu (notario de Curicó), hijo del exdiputado René León Echaíz (PL).

-Juan Antonio Loyola Opazo (notario de Temuco), hijo del exdiputado Gustavo Loyola Vásquez (Partido Conservador).

-Marcela Medina Ricci (notario de San Ramón), casada con el exdiputado Armando Arancibia Calderón (PS).

-Soledad Pérez Vega (notario, conservador y archivero de Peralillo), hija del exdiputado Aníbal Pérez Lobos (PPD).

-María Carolina Vilches (notario, conservador y archivero de Chañaral), hija del exdiputado Carlos Vilches Guzmán (UDI).

-Guacolda Aedo Ormeño (conservador de Chiguayante), hermana del exdiputado René Aedo Ormeño (RN).

-Mauricio Bertolino Rendic (notario de Huechuraba), hermano del exdiputado Mario Bertolino Rendic (RN).

-María Soledad Lascar Merino (notario Santiago), casada con el exdiputado Víctor Rebolledo González (PPD).

-Francisco Varas Fernández (notario de Santiago), yerno del exdiputado Guido Girardi Briere (PPD), a su vez padre de la diputada Cristina y el senador homónimo.

-Marta Rivas Shulz (notario, conservador y archivero de Los Andes), tía del exdiputado Gaspar Rivas Sánchez (IND).

-Tomás Jarpa Concha (conservador y archivero de Copiapó), nieto del diputado Abel Jarpa Vallejos (PR)

-Ana María Letelier Peres (conservador y archivero de Viña del Mar), hija del exsenador designado Carlos Letelier Bobadilla (IND).

-Pedro Parra Ahumada (notario de Peñalolén), hijo del exsenador designado Cesar Parra Muñoz (PR).

-Héctor Sepúlveda Quintana (conservador de San Pedro de la Paz), sobrino del exdiputado Julio Sepúlveda Rondanelli (PR).

La familia notarial en el Poder Judicial

En tanto, al momento de desglosar los datos sobre los lugares en donde cumplen o cumplieron sus funciones la familia notarial nos encontramos con las siguientes particularidades: en la actualidad hay 103 notarios, conservadores y archiveros que son familiares de notarios, ex notarios, conservadores, ex conservadores, archiveros o ex archiveros, es decir, el 26% de todo el conglomerado.

74 notarios (19%) están emparentados con algún juez o funcionario del poder judicial. De estos, hay 25 notarios, conservadores y archiveros con una relación directa con ministros o ex ministros de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, es decir, el 6% de la familia notarial. Por último, hay siete notarios que son familiares de jueces o ex jueces de policía local. Estos cargos no son propios del Poder Judicial, pero su vigilancia y dependencia es llevada a cabo por las Cortes de Apelaciones de Chile.

Este dato es conocido y manejado dentro del Poder Judicial. De hecho, múltiples autoridades se han referido al respecto.

A modo de ejemplo podemos mencionar al notario de Osorno, José Dolmestch Urra. Su hermano es Hugo Dolmestch Urra, ex presidente de la Corte Suprema (2016-2018). La hija de Hugo Dolmestch y sobrina de José, Valentina Dolmestch Ulloa, trabaja para el Consejo de Defensa del Estado como “abogado litigante nivel central”. El esposo de Valentina, Juan Pablo Vicuña Melo, también trabaja para el Consejo de Defensa del Estado como “abogado litigante de nivel general”. Un hermano de Juan Pablo Vicuña Melo, Claudio Vicuña Melo, es Juez de primera instancia en Valdivia.

Otro sobrino de José Dolmestch es Carlos Aguayo Dolmestch, quien se desempeña como Juez de primera instancia en Concepción. Además, su hermana, Claudia Aguayo Dolmestch trabaja como jueza en el Poder Judicial. Su primo, Nider Orrego Dolmestch, se desempeña como fiscal del Ministerio Público.

Por último, Roberto Navarro Dolmestch, sobrino también de José, trabajó por más de nueve años en el Ministerio Público como abogado asesor.

Otro caso es el de los hermanos Martínez Loaiza. Pablo es el actual notario de Valparaíso y René es el actual notario y conservador de Melipilla. Junto con esto, el patriarca de este clan, René Martínez Miranda, es ex notario de Ñuñoa.

Lo mismo sucede con la familia Osnovikoff Romero, ya que, tanto Boris como Jorge son conservadores en San Antonio y San Fernando respectivamente, siendo su padre, Emilio Osnovikoff Pizarenko, ex notario de La Unión.

Una reforma que no avanza

De acuerdo a Juan José Lyon, director ejecutivo de Fundación América Transparente, quien lideró el estudio, acusó que a nivel parlamentario “los notarios tienen una verdadera bancada por sus relaciones familiares. Es una bancada de senadores tan grande como la de la Democracia Cristiana, y una bancada de diputados de similar tamaño a la de Evopoli o el PPD”, aseguró.

A la fecha, el proyecto de ley de reforma al sistema notarial chileno pretende, entre otras cosas, reformular el sistema con el que se les designa, reemplazándolo por uno similar a Alta Dirección Pública. Además, se busca terminar con la duración virtualmente vitalicia del cargo e introducir la figura de “fedatario”; un “juez de fe” que puede realizar trámites como la copia legalizada de un documento, en la municipalidad u otro organismo como Chile Atiende.

“El sistema chileno es uno de los pocos en el mundo que concentra el poder de certificar un trámite o poder en solo 394 personas a lo largo del país, con altos costos para los usuarios. En la mayoría de los países estos trámites que implican, por ejemplo, demostrar que una fotocopia corresponde a un documento de mi propiedad son realizados por un fedatario en el municipio, sin costo”, explicó Lyon.

Nuestro sistema notarial ha permanecido casi sin modificaciones desde que la dictadura militar introdujera la última gran reforma, en 1982, y cualquier intento de cambio ha sido fuertemente resistido por el gremio, al punto de atacar a algunas notarías que intentaron hacer algo tan de sentido común como digitalizar trámites en el contexto covid-19.

El periodista, docente y especialista en periodismo de datos, señala que el resultado de la investigación da pistas de la influencia que los notarios pueden tener sobre los poderes del Estado, lo que puede estar distorsionando los intentos de modernización del sistema. Asimismo, agrega, el sistema de designación de notarios en Chile es poco transparente, dado que la terna para el cargo está en manos de la Corte de Apelaciones y la decisión final en el Ministerio de Justicia, habiendo espacio para discrecionalidad basada en parentesco o amiguismo.

“Así es como vemos notarios que prácticamente le heredan el cargo a sus hijos, cuando en teoría cualquier abogado con 5 años de ejercicio puede postular. Demasiada coincidencia”, acusa.

“Lo que queremos con este proyecto es aumentar la transparencia, porque se trata de un cargo que claramente es un buen negocio, con sueldos que llegan a los 25 millones de pesos mensuales. Algo así no debe dejar espacio a discrecionalidad”, subrayó.