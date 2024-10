Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que no asistirá a la próxima cumbre del G20 en Brasil debido a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra, lo que considera que entorpecería el trabajo del evento. Putin destacó su buena relación con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y expresó que no desea afectar la cumbre. Además, señaló que la CPI no es reconocida por Rusia ni por otros países importantes, como Estados Unidos y China, considerando que debería ser universal.