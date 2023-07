Esta es la historia completa de un joven actor porno europeo que estaba desesperado por la fama en Internet. Es gracias a este deseo que comenzó torturando y asesinando gatos en grabaciones difundidas en la "deep weeb". Como si todo esto no fuera poco, luego filmó como descuartizaba a un hombre de 33 años, quien resultó ser su pareja.

Luka Rocco Magnotta, un aspirante a modelo originario de Toronto, Canadá, es el protagonista de un oscuro episodio de Internet, el cual incluye la tortura de animales y un sádico crimen que espantó a la comunidad de Montreal.

Todo se remonta a mayo de 2012, momento en que la policía encontró entre la basura una maleta cerrada con candado, la que contenía el torso desmembrado de un hombre blanco.

Investigaciones posteriores detallaron que el cadáver se trató de Lin Jun, un joven de origen chino de 33 años, estudiante de informática en la Universidad Concordia.

Lamentablemente este macabro hallazgo no terminó allí: horas después, el primer ministro de Canadá en ese entonces, Stephen Harper, recibió un paquete que contiene un pie en descomposición.

Más tarde -según la prensa de la época- se encontró una mano en la oficina de correos de Ottawa que iba a ser enviada a Justin Trudeau, por ese entonces, líder del partido liberal.

El exactor porno, ocasionalmente dedicado a la prostitución, huyó de Montreal a París después del asesinato y partió a Alemania a finales de mayo. Todo esto, el mismo día en que la Interpol emitió una orden de captura internacional en su contra.

Finalmente, el hombre que originalmente era conocido como Eric Clinton Kirk Newman fue arrestado en un cibercafé en Berlín el 4 de junio y extraditado a Canadá.

Magnotta enfrentó en su momento cinco cargos, entre ellos uno por asesinato y otro por “ultraje a cadáver”, tal como lo publicó BioBioChile en 2012.

Pese a esto, se trata de solo una arista de un horroroso caso.

Tortura de gatos y documental de Netflix

Antes del terrible asesinado de Lin Jun, Magnotta ya era una “celebridad” en algunos rincones de Internet.

A mediados de 2010 un desconocido psicópata publicó por medio de YouTube un video en el que se ve cómo asesina a dos gatitos, asfixiándolos en una bolsa de sellado al vacío.

Debido a las normas de comunidad de la plataforma, el video fue rápidamente eliminado de ésta, por lo que el sujeto responsable se vio en la obligación de subir su “contenido” por medio de otros métodos.

Fue así como luego subió a la “deep weeb” otro registro multimedia en el que alimenta a una pitón con una indefensa criatura. En el tercero de ellos, ahoga a un gato recién nacido.

La primera grabación publicada en YouTube bajo el nombre “1 boy 2 kittens” (un joven, dos gatitos), provocó la ira de la gente debido a lo estremecedora que fue.

Según se detalla en el documental Don’t F**k With Cats: Hunting An Internet Killer (No te metas con los gatos: Un asesino en Internet), miles de personas defensores de los animales repudiaron el video e intentaron identificar al brutal asesino, quien sólo aparecía de perfil.

Por medio de grupos de Facebook, diferentes usuarios comenzaron a analizar cada uno de los cuadros del video y obtuvieron varias pistas.

Los otros dos videos fueron de ayuda para quienes lo buscaban, quienes comentaron que “parecía que el responsable quería ser encontrado”.

Con cada video parecía que Magnotta desafiaba aún más a quienes intentaban identificarlo. por medio de RRSS. Trágicamente, el siguiente video que publicó fue el asesinato de Lin Jun.