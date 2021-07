Durante la jornada de este lunes, y en el contexto de una rueda de prensa realizada por la OMS en relación a la pandemia ocasionada por el covid-19, algunos especialistas mostraron una postura contraria a recibir una tercera dosis de vacuna por el virus.

En esta reunión donde participaron diversos expertos en salud como la epidemióloga María Van Kerkhove, el biólogo y director general de la World Health Organization, Tedros Adhanom, y el especialista en salud pública, Mike Ryan, dos de los pilares de fundamentales para reflexionar fueron la posible tercera dosis, y la continuidad de la pandemia.

En opinión de los expertos, a pesar de que algunos países están aflojando cada vez un poco más las medidas sanitarias, esta emergencia sanitaria no ha terminado y sigue habiendo un gran riesgo de que continúe su expansión.

“Entiendo completamente que queramos volver a la normalidad y socializar, pero hay que tener cuidado y tener claro que nuestras decisiones importan para no permitir que la pandemia siga expandiéndose”, puntualizó María Van Kerkhove.

Según Tedros Adhanom, estamos en una emergencia de salud pública que empeora, sobre todo en países con poca vacunación, pero la pandemia no ha terminado en ningún sitio, además advirtió sobre la nueva variante. “Delta está ahora en más de 104 países y pronto será la variante dominante de covid-19 en todo el planeta. El mundo está observando en tiempo real cómo el Coronavirus sigue cambiando y haciéndose más transmisible”, concluyó el director general de la World Health Organization.

Respecto a la disminución de las medidas sanitarias en ciertas naciones y realizaciones de eventos masivos- especialmente en Europa- Mike Ryan, agregó que “es genial celebrar”, pero este tipo de eventos pueden hacer que el covid-19 se propague “si todas las personas no están vacunadas y si no se les hacen test a todos”.

En cuanto a la posibilidad de inocularse con una tercera dosis la médico, pediatra y científica india, Soumya Swaminathan, dijo que no hay pruebas de que sean necesarios refuerzos ahora. “Puede que tras 2 o 3 años sí, pero no hay ninguna prueba de que hagan falta después de 6 meses. Es una decisión que hay que basar en la ciencia, no en el deseo de una compañía”, enfatizó la científica.