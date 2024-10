Un nuevo reportaje del New York Times revela denuncias de soldados israelíes utilizando a civiles palestinos como escudos humanos en Gaza durante la ofensiva, obligando a realizar peligrosas tareas como buscar explosivos en los túneles de Hamás. Casos detallados incluyen el de Mohammed Shubeir, de 17 años, forzado a caminar esposado ante posibles bombas. Aunque once escuadrones en cinco ciudades habrían empleado esta práctica, prohibida por las leyes de Israel e internacionales, el ejército israelí asegura que prohíbe su uso y examinará los testimonios. Los ataques en Gaza han dejado más de 42.400 muertos, incluidos 17.000 menores, y continuaron con 65 fallecidos y 140 heridos en las últimas 24 horas.

Una nueva denuncia afirma que soldados de Israel han usado a civiles en la Franja de Gaza como escudos humanos durante la ofensiva.

Se trata de un reportaje publicado por el The New York Times en el que se detallan casos de palestinos que han sido obligados por los efectivos israelíes a realizar peligrosas labores, incluso en los túneles de Hamás.

Una de las historias reveladas en el artículo es el de Mohammed Shubeir, un joven de 17 años que fue detenido por unos diez días por parte de los israelíes en Jan Yunis, periodo en el que, afirmó, fue forzado a caminar esposado buscando explosivos instalados por Hamás.

En su testimonio, Shubeir aseveró que los soldados le ordenaron caminar adelante de ellos para así evitar que los militares volaran por los aires ante una eventual bomba.

“Los soldados me enviaron como a un perro a un apartamento con trampas explosivas”, dijo el estudiante de bachillerato. “Pensé que serían los últimos momentos de mi vida”, añadió.

Otro caso recogido fue el de Basheer al-Dalou, un farmacéutico de Gaza que dijo haber sido obligado a actuar como escudo humano la mañana del 13 de noviembre.

El hombre indicó que los militares lo interrogaron sobre las actividades de Hamás en la zona para luego llevarlo al patio de una casa que estaba llena de escombros.

“Detrás de mí, tres soldados me empujaron violentamente hacia delante”, recordó. “Tenían miedo de posibles túneles bajo tierra o de explosivos ocultos bajo cualquier objeto que hubiera allí”, mencionó. En esa oportunidad se cortó los pies con fragmentos de cristal.

Pese a que el The New York Times consignó que se desconoce el alcance de este tipo de operaciones, consignó que han sido empleadas por al menos once escuadrones en cinco ciudades gazatíes.

La práctica de forzar a palestinos a revisar zonas de Gaza en donde los israelíes creen que Hamás podría haber instalado trampas explosivas se ha extendido gradualmente desde el comienzo de la incursión en octubre de 2023, señala el medio norteamericano.

Al menos siete soldados israelíes dijeron haber observado o participado en estos actos, prohibidos tanto en la propia ley de Israel como en la ley internacional, en procesos que requerían “la coordinación entre batallones y el conocimiento de los altos mandos sobre el terreno”. Tres palestinos aseguraron, en testimonios grabados, haber sido utilizados como escudos humanos.

El general Tamir Heyman, ex jefe de inteligencia militar que se desempeña como director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, confirmó “el uso de una versión de la práctica”, mencionando que algunos detenidos habían sido obligados a ingresar en túneles.

Mientras que en el artículo se explica que no se hallaron pruebas de que alguno de los detenidos resultara herido o muerto tras ser usado como escudo humano, el ejército de Israel indicó mediante un comunicado que sus “directivas y pautas prohíben estrictamente el uso de civiles de Gaza detenidos para operaciones militares”.

En ese sentido, la institución castrense puntualizó que los testimonios de los detenidos y soldados serán “examinados por las autoridades pertinentes”.

Cabe señalar que los muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes superan los 42.400, incluidos más de 17.000 menores, a más de un año del inicio de la ofensiva militar.

Desde el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamás, aseguraron que en las últimas 24 horas se reportaron 65 fallecidos y 140 heridos que llegaron a los hospitales del enclave hasta la medianoche.

Desde el 7 de octubre, los heridos en la Franja ascienden a 99.153, mientras que Sanidad cifra en unos 10.000 los cuerpos desaparecidos bajo los escombros y en 902 las familias gazatíes que han sido completamente eliminadas.

“La mayoría de la población gazatí está hacinada en una superficie que no supera el 10% de toda la superficie de la Franja, y nos preocupa la disminución del volumen de ayuda humanitaria que entra”, indicó el comisionado general de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.