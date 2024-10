Al menos cuatro policías y cinco insurgentes murieron este lunes en un ataque en el noroeste de Pakistán, un día antes de que comience en Islamabad la cumbre de jefes de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), marcada por fuertes medidas de seguridad.

“La operación ha finalizado y los cinco atacantes han muerto, mientras que cuatro policías también perdieron la vida”, dijo a EFE el oficial de policía Aijaz Khan, desplegado en la ciudad de Bannu, en la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa, donde tuvo lugar el incidente.

Otro agente, Najeeb Ullah, dijo a EFE que el ataque comenzó cuando varios hombres armados y camuflados irrumpieron en una sede policial de la localidad.

El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el grupo proscrito de los talibanes paquistaníes, se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

Pakistán ha intensificado las medidas de seguridad en las últimas semanas, sobre todo en torno a Islamabad, que acogerá este martes y miércoles la cumbre de jefes de Gobierno de la OCS.

🚨🚨#BREAKING: Tehreek-e-Taliban Pakistan (#TTP) have claimed attack on Bannu police lines in Khyber Pakhtunkhwa province.

The attack occurred several hours ago during the funeral of a policemen killed the day before in an attack also claimed by TTP.

4 cops have embraced… pic.twitter.com/LHlXgFferr

— Asad Ali Toor (@AsadAToor) October 14, 2024