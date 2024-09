A 41.020 muertos, y 94.925 heridos, ascendieron las víctimas en la Franja de Gaza producto de la ofensiva militar israelí después de los ataques reportados en las últimas 24 horas.

Según detalla EFE, el ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, aseveró en su reporte diario que en el último día las fuerzas israelíes cometieron “tres masacres contra familias”.

Por su parte, se estima que cerca de 10.000 personas siguen desaparecidas bajo los escombros desde el inicio de la ofensiva militar provocada por el ataque del 7 de octubre pasado de la agrupación islámica en el sur de Israel, el que se saldó con 1.200 muertos y 251 secuestrados.

A su vez, las autoridades locales señalaron que de las 40 víctimas registradas en la madrugada por el bombardeo en un campamento designado como “zona humanitaria” cerca de Jan Yunis, al menos 19 han sido identificados.

Deutsche Welle consignó que un portavoz de la unidad de defensa civil de Hamás citado por la agencia de noticias Shehab, vinculada a Hamás, declaró que “familias enteras fueron tragadas bajo montañas de arena en el ataque”.

Pese a que los ataques dejaron enormes agujeros en el suelo, los rescatistas de la zona carecen del equipo para excavarlos.

“Nuestros equipos están todavía trabajando para recuperar 15 personas desaparecidas como resultado del ataque en las tiendas de desplazados de Mawasi, en Jan Yunis”, sostuvo.

EFE remarcó que Israel justificó el ataque con aviones de combate, argumentando que en el lugar se encontraban milicianos, lo que ha sido negado por el grupo calificado como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

“Las acusaciones de la ocupación sobre la presencia de combatientes de la resistencia son una mentira descarada”, aseguró Hamás mediante un comunicado.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “más de un millón de personas no recibieron ninguna ración de comida en agosto en el sur y centro de Gaza”, debido al casi nulo flujo de camiones de ayuda humanitaria que entran al enclave.

Tor Wennesland, Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio, condenó el ataque contra Jan Yunis, enfatizando que se deben respetar los derechos humanos “en todo momento”.

“Esta horrible guerra debe terminar”, sostuvo, añadiendo que si bien las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que atacaron a militantes de Hamás que operaban en un centro de comando y control dentro de la zona humanitaria, “subrayo que el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque, debe respetarse en todo momento”.

“También hago hincapié en que nunca se debe utilizar a los civiles como escudos humanos. Una vez más, tales acciones sólo remarcan que ningún lugar es seguro en Gaza”, puntualizó.

Strongly condemn today’s deadly airstrikes by Israel in Khan Younis where displaced people were sheltering.

I underline that IHL must be upheld at all times.

Nowhere is safe in #Gaza. This horrific war must end.

Read my full statement here 👇🏼: pic.twitter.com/MxhnAfUQyt

— Tor Wennesland (@TWennesland) September 10, 2024