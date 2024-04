El primer mandatario israelí abordó la situación en Gaza, asegurando que “no hay ninguna fuerza en el mundo que nos pare”.

“Hay muchas fuerzas tratando de hacerlo, pero no ayudarán a que el enemigo, después de lo que hizo, no vuelva a hacerlo nunca más”, sostuvo, según detalla The Times of Israel.

Netanyahu expresó estos dichos durante un encuentro con nuevos reclutas que se integran al Cuerpo de Defensa Fronteriza de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la base militar de Tel Hashomer.

En la ocasión, el primer ministro le recalcó a los jóvenes que están siendo reclutados “para proteger la existencia de Israel” y “garantizar la seguridad de las generaciones venideras de israelíes”.

“Estamos protegiendo la existencia del país, que es también la existencia personal de todos y cada uno de ustedes, de nuestras familias, de sus amigos, pero también de las generaciones futuras”, sostuvo.

“Cada uno de ustedes ahora, a su servicio, contribuirá de una forma u otra a alcanzar la meta. Así tiene que ser. Después de hacerle algo como esto a nuestro país, (Hamás) no lo volverá a hacer”, enfatizó.

Recordemos que el domingo Netanyahu aseveró que Israel está “a un paso de la victoria” en Gaza, añadiendo que no habrá un alto el fuego hasta que Hamás libere a todos los rehenes.

“Estamos a un paso de la victoria. Pero el precio que hemos pagado es doloroso y desgarrador”, mencionó en un discurso ante el consejo de ministros con motivo de los seis meses de la ofensiva militar israelí tras los ataques de la agrupación islámica del 7 de octubre.

“No habrá alto el fuego sin el retorno de los rehenes. Simplemente no ocurrirá”, precisó.

Pese a estos enfáticos dichos, se están llevando a cabo una serie de negociaciones con la presencia de representantes de Estados Unidos e Israel, en El Cairo, para poder lograr un acuerdo que contemple un alto al fuego así como también el intercambio de rehenes israelíes con prisioneros palestinos.

Anteriormente Hamás confirmó que sus demandas principales son un alto el fuego total en Gaza y el retiro de las fuerzas israelíes.