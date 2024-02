En conversación con BioBioChile, acusa a Israel de llevar a cabo un genocidio en territorio palestino, destacando, eso sí, el rol que puede tener Chile en medio del conflicto, señalando que nuestro país ha contado “con una posición muy fuerte sobre el derecho internacional que ha sido consistente, independientemente del gobierno”.

En tanto, calificó el fallo de la Corte Internacional de Justicia dado a conocer el 26 de enero, que entre otras cosas exigió a Israel “tomar todas las medidas posibles” para “prevenir” un genocidio en Gaza, como una “victoria”. Sin embargo, admite que “no es suficiente”.

A su vez, arremetió contra potencias como Alemania y Estados Unidos por “continuar en la misma línea consistente de ser cómplices de crímenes, de ser cómplices del genocidio actual”.

-¿Qué rol puede tener un país como Chile en este conflicto de Israel y Hamás?

En primer lugar, es muy importante llamar a las cosas como son. Lo que enfrentamos hoy no es una guerra entre Israel y Hamás, esa es una información muy falsa que la propaganda israelí intenta seguir perpetrando. Lo que está sucediendo es una guerra contra los palestinos cometida por el régimen de ocupación israelí.

Esta es la forma en que realmente se llaman las cosas tal como son, porque se basa en el derecho internacional, en información precisa y también en la posición de Chile de llamar a Palestina un estado ocupado. Me gustaría que eso quedara muy claro porque juntos estamos intentando generar conciencia sobre cómo la opinión percibe lo que está pasando.

La guerra en Gaza cometida por el régimen israelí, el régimen de ocupación, ha resultado en un genocidio que está en curso. Por eso también es muy importante, especialmente después de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, decir que hay una guerra israelí contra Gaza y un genocidio en curso.

Chile tiene una posición y un papel muy interesante. Se trata de un país progresista en relación con los demás países latinoamericanos que tiene una posición muy fuerte sobre el derecho internacional que ha sido consistente independientemente del gobierno. Demuestra seriedad y cumplimiento del derecho internacional.

Y por supuesto, está la existencia de la diáspora palestina en Chile, que es la diáspora más grande del mundo. Y para un palestino, es muy importante ver cómo también la comunidad palestina chilena es parte de la cultura de esta nación. Son parte de las políticas y de la economía de esta nación.

Por eso Chile tiene un papel muy importante y también porque está dispuesto a comunicarse con otros países latinoamericanos para avanzar en el cambio. Un cambio que, en primer lugar, conducirá al alto el fuego, el horrible fuego que ha resultado en masacres y crímenes increíbles y sin precedentes contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre.

-Benjamin Netanyahu ha dicho que “La guerra no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal”. ¿Qué se necesita para llegar al fin del conflicto?

Lo que se necesita para detener el genocidio es que terceros estados cumplan con sus obligaciones. Y como tenemos una decisión muy clara sobre las medidas preventivas que ha declarado la Corte Internacional de Justicia, Chile y todos los demás terceros estados, todos los demás países del mundo, tienen una obligación según el derecho internacional.

Lo anterior, para actuar con todos los medios posibles para detener el genocidio y detener el ataque a los palestinos en Gaza, como cortando los lazos con el estado de ocupación israelí, algo muy similar a lo que se ha hecho con el apartheid en Sudáfrica, las sanciones económicas, presionando para que la Corte Penal Internacional emita órdenes de arresto contra los perpetradores israelíes de crímenes y que sea muy consistente en las acciones contra la máquina de matar israelí.

-Hamás celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia y pidió que Israel sea obligado a cumplirlo. ¿Qué opina del fallo?

Es una victoria pero no es suficiente porque, al final del día, hay que entender que estamos ante la continuación de un genocidio. Más de 27.000 personas han sido asesinadas en tres meses. Más de 10.000 de ellos son niños. No sé si el mundo entiende lo que eso significa: 10.000 niños han sido asesinados en menos de tres meses.

Todo lo que hacemos no es suficiente porque hasta que no se produzca un alto el fuego, es una prueba muy clara de que no es suficiente. Aún así, la herramienta legal, para poner fin a esta horrible situación actual, es un buen paso hacia el reconocimiento de que estos crímenes que el régimen israelí está cometiendo no quedarán impunes. Realmente esperamos que los países que respetan sus propias leyes y su propia democracia también actúen en consecuencia para demostrar que realmente las respetan.

Así que es una buena decisión, muestra que puede haber un poco de esperanza en el sistema legal, porque muchos palestinos y personas que se preocupan por la justicia social, las libertades y los derechos han comenzado a perder la esperanza en el sistema jurídico internacional y el sistema humanitario internacional debido a lo que está sucediendo contra los palestinos en Palestina, porque ¿cómo podemos tener todas estas bonitas herramientas, todas estas leyes y todos estos acuerdos, pero cuando se trata de la seguridad y la protección de los niños, vemos que 10.000 están siendo asesinados ante nuestros propios ojos?.

-Israel acusa que milicianos de Hamás operan en hospitales de Gaza. ¿Tienen antecedentes sobre eso?

Israel siempre, siempre, siempre ha sido muy bueno en desinformación. Son millones de dólares que se pagan al Ministerio de Asuntos Estratégicos para emitir información y crear una narrativa llena de mentiras y de información errónea. Ahora, nadie puede decir exactamente qué está pasando en Palestina, porque para eso se necesitan equipos de investigación adecuados en Gaza.

Sin embargo, probablemente ustedes han visto los videos que el Ejército de Colonización Israelí emitió después de que invadieron y atacaron hospitales en Gaza. Nos muestran en esos videos, sean ciertos o no, no lo sé, que hay túneles debajo de los hospitales. Hay desconocimiento y quiero que por favor se refieran a eso, porque todos los hospitales del mundo tienen subterráneos, así se construyen los hospitales.

Yo vivo en Suecia y mi esposo es médico y tiene todo eso: vestuarios, duchas, equipos médicos, almacenamiento médico, medicamentos, etc. Todo está en túneles debajo del hospital así que fue un argumento muy estúpido mostrar que “oh, mira, hay un subterráneo debajo de los hospitales”.

Hay que recordar que la maquinaria del ocupante, la maquinaria de los colonizadores, como la maquinaria de cualquier dictadura, de cualquier colonizador en todo el mundo, tienen medios y tienen recursos para fabricar, para influir en los medios, para impulsar una determinada agenda que no existe, se basa en mentiras y ustedes vieron toda la retórica sobre lo que pasó con los rehenes y con la operación del 7 de octubre. Incluso el propio Joe Biden se disculpó por referirse a niños decapitados, porque eso no era cierto, así que me abstendré de utilizar la propaganda israelí como fuente de información.

-¿Qué opina que diversos países como Alemania y USA hayan suspendido la entrega de fondos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) mientras se investiga la presunta participación de algunos de sus empleados en los ataques de Hamás contra Israel?

Creo que Alemania, Estados Unidos y otros estados europeos han sido, durante los últimos 80 años, muy cómplices e interesados ​​en crear el Estado de Israel, el Estado ocupante de Israel.

Alemania y Estados Unidos continúan en la misma línea consistente de ser cómplices de crímenes, de ser cómplices del genocidio actual, de ser cómplices de apoyar al ocupante, de apoyar y empoderar al poder colonial de Israel en Palestina.

No me sorprende nada de lo que estén haciendo porque esto es sólo parte de su mentalidad y de su historia colonial supremacista así que es muy desafortunado y muy repugnante, pero también es coherente con sus acciones desde el principio.

-¿Qué le parece que Chile y México solicitaran a la Corte Penal Internacional que se investigue posibles crímenes de guerra en Gaza en ambos lados?

Es importante utilizar todas las herramientas para poner fin al genocidio. Chile y México se han puesto en contacto con la Corte Penal Internacional para plantear la cuestión de los crímenes de guerra. Creo que eso es importante, pero no es suficiente.

Está la falta de agua, la falta de alimentos, el hambre que ahora enfrentan muchos palestinos. Y por cierto, cuando decimos que casi 27.000 personas mueren, estas son sólo las personas que murieron por el bombardeo, pero hay que pensar que no hay comida, no hay electricidad, no hay gas, no hay combustible, no hay casas. La gente vive en tiendas de campaña.

Dos millones de personas fueron desplazadas en tres meses y no sé cuántas personas se van a morir ahora de hambre porque no tienen comida. Estos no están incluidos en los números, así como cada cuerpo que está bajo los escombros, estos no están incluidos en los 27.000.

La catástrofe y toda la destrucción de Gaza, incluido su pueblo, es mucho mayor de lo que sabemos ahora. Lo sabremos realmente cuando entre en vigor el alto el fuego. Por eso también es importante tener en cuenta que no podemos normalizar esta situación.