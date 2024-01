Analista española, Pilar Rahola: "Boric ha abandonado a los judíos chilenos, hoy no tienen Presidente"

"Chile ha abandonado a sus judíos, esto me parece claro. Boric ha abandonado a los judíos chilenos. Hoy, ellos no tienen Presidente". En duros términos, la exdiputada por Barcelona y escritora española, Pilar Rahola, analiza las esquirlas del conflicto Israel-Hamas en Chile. En conversación con BioBioChile, la exparlamentaria del Esquerra Republicana de Catalunya (partido de centroizquierda) critica el actuar del Mandatario y asegura que en nuestro país "existe un lobby palestino clarísimo". "La imagen que tienen ahora los judíos en todo el mundo de Chile es terrible", lanza la periodista.

“Rechazo de plano las condiciones de rendición de los monstruos de Hamás”, aseguró el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el pasado 21 de enero por medio de un videomensaje. Los dichos serían una respuesta a una nueva propuesta de acuerdo mediada por Qatar y Egipto para poner un fin al conflicto entre Israel y Hamás. De acuerdo con Netanyahu, a cambio de la liberación de todos los rehenes, el grupo terrorista exigía el término de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y que Hamás se quedara intacto.

Hasta el momento, 110 rehenes ya han sido liberados, siendo la mayoría durante la tregua de una semana a finales de noviembre. Más de 100 secuestrados de diversas nacionalidades siguen en manos del grupo armado poco más de tres meses después de los ataques bélicos de Hamás en el suelo de Israel, el día 7 de octubre del año pasado y que dejó 1.400 muertos. El hecho generó una respuesta armada del gobierno israelí, lo que ha causado más de 25.000 fallecimientos en la Franja de Gaza.

Exdiputada de Barcelona, periodista y analista política, Pilar Rahola estuvo en Santiago durante la última semana y, en entrevista a BioBioChile, la catalana criticó severamente la posición del presidente Gabriel Boric respecto al conflicto en Medio Oriente y aseguró que esto hace que Chile no pueda tener un liderazgo internacional para mediarlo.

“Cuando un presidente no hace de Presidente sino de activista, se queda fuera. O sea, hoy por hoy, con las declaraciones de Boric, Chile no tiene ningún papel en este conflicto Israel-Hamás”, dice.

Rahola también se mostró bastante preocupada con el aumento del antisemitismo en el mundo y, sobre todo, en Barcelona. Allí nació, se licenció en filología catalana por la Universidad de Barcelona y, en la década de 90, fue electa diputada. “Siempre ha habido hostigamiento, pero han subido muchos decibelios”, destacó.

“Estamos en un mundo sin Churchill y con muchos Chamberlains”

— ¿Cree usted que el antisemitismo ha aumentado a nivel global tras el inicio del conflicto entre Israel y Hamás?

El antisemitismo nunca desapareció. La corriente más clásica, que era la vinculada al nazismo o al fascismo, que derivaba previamente de la corriente cristiana, parecía que Auschwitz había acabado con ella. Pero como dijo [el escritor] Elie Wiesel, es más fuerte el antisemitismo que, incluso, la muerte masiva en Auschwitz. En el momento actual, el antisemitismo crece por tres corrientes: la clásica, que ahí estuvo siempre, y está en el subconsciente de mucha gente. Si te han enseñado durante siglos a que los judíos son el pueblo de Isida, que mató a Dios, etc., siempre creerás que ellos son culpables de algo. La otra corriente es la de la izquierda, que desde los tiempos de Stalin ha alimentado un discurso de odio a Israel. Y no nos engañemos, eso siempre deriva finalmente en los judíos. Y luego la corriente del mundo islámico, que con más o menos suerte tiene una base antisemita en su propia ideología y en su propia religión. Estas tres corrientes se han retroalimentado con el tema palestino.

Y los datos que te doy son brutales. La última encuesta sobre antisemitismo fiable, que es la de la Liga Antidifamación, muestra que en Chile hay alrededor de un 37% de personas que tienen actitudes antisemitas claras. En Estados Unidos, el FBI alertó hace poco de que han aumentado una barbaridad los delitos antisemitas, agresiones, vandalizaciones. Ese es el nivel. Es posible que los no judíos digan ‘bueno, esto no es nuestra causa, esto no es nuestro problema’. No es cierto, porque cuando un discurso de odio tan arraigado, que llegó a crear una industria de exterminio, se dispara de esta manera, lo que tenemos es una sociedad más intolerante, más peligrosa, con más agresividad, y por lo tanto tenemos un problema democrático.

— ¿Cómo el antisemitismo se ha manifestado en España?

En España el tema es clarísimo. España tiene un relato, aunque hay políticos que tienen otro, que es el de que Israel es culpable, es malo… Entonces, hay una fuerte corriente antisionista. ¿Qué hacen los judíos? En Barcelona, por ejemplo, han dejado de mostrar signos como kipass o estrellas de David. Tenemos rayados terribles. El otro día uno decía que ‘Hitler tenía razón’. Tenemos todos los centros judíos de Barcelona con alerta 4, que es la máxima, con policía en la puerta. Ese es el clima. Esto no estaba antes del 7 de octubre, esto ha pasado ahora. Siempre ha habido hostigamiento, pero han subido muchos decibelios.

— ¿Y en Chile?

No tengo datos, pero pregunté a la comunidad judía y me dijeron que han aumentado las vandalizaciones en sinagogas, que han habido rayados, que han aumentado las amenazas y el hostigamiento en universidades con los jóvenes judíos.

— Usted ha afirmado en algunas entrevistas que la solución para el conflicto entre Israel y Palestina es la creación de dos Estados. ¿Cómo cree que debería ser este proceso?

No le veo otra solución. Además no seré yo que soy catalana quien le niegue a nadie el derecho a tener un Estado. Para los palestinos tener Estado propio es necesario. Y para Israel tener un Estado propio palestino pacificado y, sobre todo, democrático también es bueno. Si es óptimo para todos, ¿qué hay que hacer? Esa sería la pregunta.

Bueno, quiero recordar primero que ha habido cinco intentos en la historia de crear un Estado palestino. En todas las ocasiones han dicho que no. Primero fue la Liga Árabe en Hartún, en el 68, diciendo los tres famosos “no”: no al Estado de Israel, no a la paz, no a la tregua. Y después, ya con la islamización de las organizaciones palestinas, hemos ido a una derivada mucho peor. Y, por lo tanto, el problema no es qué se quiera… Por supuesto puede haber gente en Israel que no quiere dos Estados, pero no es el sentimiento mayoritario. Si mañana firmaran un Estado palestino la gente saldría a la calle eufórica como pasó cuando hubo la paz con Sadat.

— Entonces…

El problema es con quién se hace el Estado. Por un lado tenemos a Mahmoud Hamas, que está desprestigiado, que no es un interlocutor válido porque si mañana se sienta puede que lo maten o sencillamente le digan que no valen sus acuerdos. Tenemos las organizaciones islamistas, que actualmente ninguna de ellas plantea sentarse en ninguna mesa, ni que exista el Estado de Israel. Hamás incluso quiere la destrucción de Israel. Y la tercera es, ¿lo permitiría Irán? Es decir, ¿un acuerdo de paz para crear otros Estados se decide en Ramallah o se decide en Teherán? Esa es la gran pregunta. Creo que cualquier persona sensata, sensible, está a favor de dos Estados. ¿Pero con quién? ¿Con qué fronteras? ¿Y cuál sería la solución? Que los países más potentes del mundo se empeñen más para este acuerdo.

— ¿Entonces falta liderazgo internacional?

Sin ninguna duda. Estamos en un mundo sin Churchill y con muchos Chamberlains. Es decir, estamos en un mundo donde no hay liderazgo fuerte en este momento, hay mucho desconcierto. Estamos configurando un mundo de dos velocidades otra vez, o de dos miradas, con alianzas muy extrañas. En este momento tenemos más funcionarios de la política que grandes políticos o grandes líderes. Arabia Saudita e Irán son dos grandes interlocutores, pero si no hay un tipo de pacto, el que sea, para crear un Estado palestino con estos dos gigantes, no tienes Estado. Arabia Saudita está en esa vía. En los acuerdos de Abraham, uno de los puntos es la solución del tema palestino, lo cual a Irán tampoco le interesa.

— ¿Chile sería un buen interlocutor para asumir esta posición de liderazgo internacional?

Cualquiera podría asumirla. Pero la mayoría de los países están muy viciados por las actitudes que han tenido en uno u otro lado.

Si algo me duele del presidente Boric, es que se ha apuntado al discurso bolivariano sin matices y se ha dejado arrastrar por una marea que no debería ser la marea chilena. Yo no diría nunca ‘conviértete en un propio israelí’. No, por supuesto que no, pero ¿por qué no tiene un discurso más institucional y más ecuánime? El problema es que cuando tú tienes un Presidente que no hace de Presidente sino de activista, te quedas fuera. O sea, hoy por hoy, con las declaraciones de Boric, Chile no tiene ningún papel en este conflicto Israel-Hamás.

— ¿En nuestra región ve a otro país con esta capacidad para liderar actualmente?

No. Quizá la vería con Brasil, pero tenemos el mismo problema con Lula. Estoy hablando de países que tienen peso suficiente, ¿sí?. Los países pequeños no los veo con suficiente fuerza para tener un papel como este. Y en el cono sur, sin ninguna duda, o Argentina, Chile o Brasil, son países con suficiente solidez. El problema es que Argentina está como está. Brasil también tiene posiciones muy bolivarianas en este tema, y en Chile, Boric se ha pasado tres metros de lo que sería, yo creo, la lógica situacional. No, no veo ningún país. Lo cual no significa que mañana esto pudiera cambiar. Todos tenemos hambre de que en algún lugar se pueda hablar.

De momento, lo está haciendo Qatar. Pero es una locura que un país que financia el terrorismo -financió Al Qaeda, financió al Daesh, ha financiado Hamás- se convierta en el mediador. Está haciéndolo en el tema de los rehenes, pero es impensable que por ahí tengamos ninguna opción.

Boric y la contaminación de Chile por la ideología de izquierda

— ¿Cómo la posición chilena respecto al conflicto Israel-Hamás ha sido evaluada internacionalmente?

Chile ha abandonado a sus judíos, esto me parece claro. Boric ha abandonado a los judíos chilenos. Hoy, ellos no tienen Presidente. Esa es la impresión. El otro día, en una conferencia, el comentario de todos era ‘no tenemos Presidente’. Es muy grave esto. Uno puede tener posiciones ideológicas muy radicales en un tema u otro, pero cuando eres el Presidente, vigila. Hubo personas que murieron y eran chilenas. Al menos que yo conozca, hubo una chica que estaba casada con un vasco. ¡Los quemaron vivos! No puedes no entender que en el lado israelí hay mucho dolor.

— ¿Cree usted que el hecho de que Chile sea el país con más palestinos viviendo fuera de Palestina, lo que ya fue afirmado por académicos, influencia la posición del Presidente?

Creo que en Chile hay muchos palestinos, pero no me creo los números que se dan. Para mí esto es propaganda. Pero, más allá de esto, es evidente que hablamos de una comunidad árabe importante. Aunque fuera cierta la cifra, es evidente que es una comunidad importante. Desde luego influye en las posiciones de los medios de comunicación, de los parlamentos, de los partidos políticos, o del mundo empresarial. Existe un lobby palestino clarísimo.

Pero eso, sin embargo, no creo que sea el principal problema. Creo que las posiciones del actual gobierno, y muy especialmente de su Presidente, son previas a que haya muchos palestinos o pocos. Tiene que ver con una cuestión ideológica, con la posición de la extrema izquierda en este tema. Ustedes tienen un gobierno que en los temas económicos, o incluso de seguridad, está mucho más centrado, pero en el tema palestino es ultra radical. Es el Podemos en versión más fuerte. Eso me sorprende. Boric llegó al poder, al menos visto desde Europa, como un joven intelectual, un tipo conectado con movimientos estudiantiles y de compromiso democrático. Alguien que no es equiparable a otros presidentes que hay en Latinoamérica. Parecía que tendría una posición más propia. Y luego lo ves como un Petro cualquiera, o un Maduro cualquiera.

— Entonces…

Boric ha confundido la Presidencia con el activismo ideológico. Por supuesto todo presidente tiene proyecto propio, ideología propia, se ha ido a unas elecciones con esa ideología, lo han votado y tiene que ser consecuente con lo que piensa. Pero, cuando tú eres el presidente de un país y decides hacer el número de no darle las credenciales a otro país, que es un tema diplomático y la diplomacia tiene que ver con los equilibrios mínimos para podernos mirar a la cara, estás haciendo algo muy grave: estás contaminando Chile con tu ideología. O sea, la imagen que tienen ahora los judíos en todo el mundo de Chile es terrible. Además, si tú decides no darle las credenciales a los embajadores de los países que te parecen horribles, tienes que empezar con el embajador de Somalia, con el de Corea del Norte, con el de Irán, con el de Azerbaiyán, que ha masacrado en Nagorno-Karabakh… Vas a tener una lista muy larga de países dictatoriales que destruyen derechos fundamentales a los que no les puedes dar las credenciales.

— Para finalizar, ¿qué le parece la actitud de Chile y México que, hace pocos días, solicitaron a la Corte Penal Internacional que se investigue posibles crímenes de guerra en Gaza? Crímenes cometidos por los dos lados.

No podemos utilizar los tribunales internacionales, la Haya, etcétera, para nuestras teorías ideológicas. Si tú quieres investigar crímenes de guerra, tienes que empezar por los crímenes que se están produciendo en el Yemen por parte de Irán y de los hutíes desde hace diez años. Y a partir de aquí, la lista va a ser muy larga. Entonces cuidado, porque las guerras son terribles. Y luego, si quieres llevar a la Corte Penal acciones criminales, tienes que llevar a los ayatolás iraníes que matan a su gente por poder sacarse el velo. O a las organizaciones yihadistas que actúen en Palestina. Y no a una democracia liberal que lucha por su supervivencia. Por lo tanto, yo creo que todo esto tiene que ver nuevamente con la ideología y con la voluntad a veces de políticos mediocres de tener un papelito en el mundo y parecer que son todos muy solidarios. En el mundo sale gratis ir contra Israel, siempre queda bien en la foto. Cualquier posición más ecuánime siempre es sospechosa. Y lo que tendríamos que tener es justamente líderes con posiciones fuertes en defensa de las libertades, en contra de las ideologías totalitarias y que tuvieran también una autoridad más fuerte.