Un grupo de periodistas de la BBC acusó a la cadena británica de no contar la historia del conflicto de Israel con Hamás "con precisión", agregando que la compañía minimiza el sufrimiento de los palestinos frente al de los israelíes.

A través de una carta que Al Jazeera hizo pública recientemente, ocho reporteros radicados en el Reino Unido que trabajan en el reconocido medio indicaron que la BBC “invierte mayores esfuerzos en humanizar a las víctimas israelíes en comparación con las palestinas”.

Pero no sólo eso, ya que además los comunicadores aseguran que la cadena omite el contexto histórico clave en la cobertura del conflicto.

Se trata de una misiva de 2.300 palabras escrita por periodistas quienes prefirieron mantener sus identidades en el anonimato para evitar eventuales represalias.

Según consigna Al Jazeera, los profesionales de la comunicación decidieron enviar la carta para denunciar que la BBC “no ha logrado contar esta historia con precisión por omisión y falta de compromiso crítico con las afirmaciones de Israel”.

“Por lo tanto, no ha ayudado al público a involucrarse y comprender los abusos contra los derechos humanos que se están desarrollando en Gaza”, sostienen.

“Miles de palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre. ¿Cuándo será la cifra lo suficientemente alta como para que cambie nuestra postura editorial?”, cuestionaron los firmantes.

En el documento, los periodistas aseguran que términos como “masacre” y “atrocidad” se han reservado “sólo para Hamás, enmarcando al grupo como el único instigador y perpetrador de violencia en la región”.

Por su parte, en la carta explican que aunque el ataque realizado por la agrupación islámica en suelo israelí el 7 de octubre fue “espantoso y devastador”, no “justifica la matanza indiscriminada de miles de civiles palestinos”.

“Pedimos a la BBC que reflexione mejor y se remita a los hallazgos basados ​​en evidencia de organizaciones humanitarias oficiales e imparciales”, puntualizaron, remarcando que en el trabajo de la BBC “ha faltado una cobertura humanizadora de los civiles palestinos”.

En ese sentido, los denunciantes pidieron a la empresa que “garantice que la igualdad de trato de todos los civiles sea el centro de su cobertura”.

Dentro de los ejemplos que entregan, está la cobertura que la emisora inglesa hace del sufrimiento israelí, “diciéndole a la audiencia los nombres de las víctimas, cubriendo funerales individuales y entrevistando a las familias afectadas”. En contraste, menciona, hace falta una cobertura más humanizadora de los civiles palestinos.

“Es una mala excusa decir que la BBC no podría cubrir mejor las historias en Gaza debido a las dificultades para acceder a la Franja. Esto se logra, por ejemplo, contando y siguiendo historias individuales a lo largo de semanas”, se lee en el texto.

“Tampoco se ha hecho ningún intento de utilizar plenamente la abundancia de contenido de las redes sociales de periodistas valientes en Gaza y Cisjordania”, complementan.

Dos de los autores de la carta conversaron con Al Jazeera, medio que detalla que algunos de los que están detrás de la misiva son “personas de color”.

“Esta organización no nos representa”, dijo uno de los entrevistados. “Para mí, y definitivamente para otras personas de color, podemos ver claramente que ciertas vidas civiles se consideran más dignas que otras: que hay algún tipo de jerarquía en juego”, expresó.

“Eso es profundamente doloroso porque, en realidad, a ninguno de nosotros nos cuesta empatizar con los civiles palestinos”, sostuvo.

En la misma línea, aseveraron que sienten que algunos miembros de alto nivel de la BBC “no empatizan tanto con los palestinos como lo hacen, por ejemplo, con los civiles ucranianos”.

Por otro lado, los comunicadores indicaron que la cadena ha llevado a cabo sesiones psicológicas para el personal afectado por el conflicto. “Pero para muchos de nosotros, especialmente las personas de color, la cobertura de la BBC ha sido parte de nuestra angustia”, remarcaron.

El grupo de comunicadores precisó además que la compañía no entrega a las audiencias antecedentes importantes “sobre la ocupación de Israel y la historia del sufrimiento palestino”.

BBC niega acusaciones

El citado medio se contactó con un portavoz de la BBC para abordar la carta. “A lo largo de nuestros informes sobre el conflicto, la BBC ha dejado claro el devastador costo humano para los civiles que viven en Gaza e Israel”, mencionó el representante de la firma.

Además, detalló, la BBC “es una de las únicas organizaciones de noticias” que tiene periodistas desplegados al interior de Gaza, quienes han podido entregar “informes sobre el terreno”.

“Esto ha incluido muchas historias de víctimas palestinas y testimonios de primera mano de civiles, médicos y trabajadores humanitarios en Gaza, así como un documental Panorama, que presenta historias humanas de ambos lados”, precisó.

Lo anterior, en alusión al reportaje de 30 minutos llamado At War: Crisis in the Middle East (En guerra: crisis en el Medio Oriente, en español), en el cual la reportera Jane Corbin muestra historias humanas “de ambos lados”, según su descripción oficial.

“Cuando entrevistamos al gobierno israelí, a Hamás, a representantes palestinos u otros líderes, somos firmes, desafiantes y nuestro objetivo es exigir que el poder rinda cuentas”, aseguraron.