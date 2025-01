Rusia ha empleado más de 40 misiles y unos 70 drones en su ataque de esta madrugada contra Ucrania, que ha ido dirigido sobre todo contra infraestructuras y contra el sistema energético, según ha informado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

Zelenski ha explicado que al menos 30 de esos misiles han sido destruidos por las defensas ucranianas.

“Otro ataque masivo de Rusia. Estamos en mitad del invierno y el objetivo para los rusos sigue siendo el mismo: nuestro sistema de energía”, escribió Zelenski, que agregó que entre los blancos hay infraestructuras de gas.

Another massive Russian attack. It's the middle of winter, and the target for the Russians remains unchanged: our energy infrastructure. Among their objectives were gas and energy facilities that sustain normal life for our people. Over 40 missiles were launched in this attack,…

