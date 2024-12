Un buque mercante ruso se hundió en el mar Mediterráneo tras sufrir una explosión en la sala de máquinas, dejando dos personas desaparecidas hasta el momento. De acuerdo a medios ingleses, formaba parte de una misión secreta del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Se trata del carguero Ursa Major, el cual se hundió el lunes en aguas internacionales, frente a las cosas de España y Argelia, según informó el ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En tanto, los otros catorce miembros de la tripulación fueron rescatados y llevados hasta el puerto español de Cartagena.

Si bien portales rusos afirman que la embarcación transportaba hacia la ciudad de Vladivostok dos grúas portuarias de 380 toneladas cada una, destinadas a la construcción de un moderno rompehielos nuclear, medios del Reino Unido entregan otra versión.

The Sun, por ejemplo, asegura que fuentes de inteligencia españolas y ucranianas sugieren que tras partir desde San Petersburgo, el Ursa Major se dirigía a Siria para retirar equipo de ese país tras el derrocamiento de Bashar al Assad.

The Russian merchant ship Ursa Major sank in international waters of the Mediterranean Sea between Spain and Algeria. The preliminary version is an explosion in the engine room. Two crew members are missing, 14 were rescued. pic.twitter.com/45sgqo8iJw

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) December 24, 2024