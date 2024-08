La policía catalana continúa la búsqueda de Carles Puigdemont, sin descartar que aún esté en España, a pesar de que su entorno asegura que se encuentra de nuevo en Bélgica, mientras la Justicia solicita explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por su fuga. El líder independentista, fugado hace siete años, apareció en público en Barcelona el jueves, dio un breve discurso y luego desapareció sin ser detenido. Los Mossos no descartan que esté en Cataluña y trabajan en encontrarlo, sin haber negociado su arresto. El juez del Tribunal Supremo pidió informes sobre el fracaso del operativo policial, mientras el Gobierno español señala a los Mossos como responsables de la detención de Puigdemont.

La policía catalana (los Mossos d’Esquadra) sigue buscando a Carles Puigdemont, ya que “no descartan” que siga en España, aunque el entorno más cercano al líder independentista asegura que se encuentra de nuevo en Bélgica, donde ha residido en los últimos años, mientras la Justicia pide explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por su fuga.

En otro día de incertidumbre y versiones sobre el paradero del dirigente separatista, el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ofreció una rueda de prensa en Barcelona en la que reconoció la imposibilidad de detener el jueves a Puigdemont “por más” que lo intentaron.

Fugado hace siete años de España tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, Puigdemont reapareció en público el jueves en Barcelona -donde estaba al menos desde el martes, según su entorno-, dio un mitin de apenas cuatro minutos y desapareció sin que la policía lograra dar con él, en una operación duramente criticada por la oposición española, que señala a los Mossos y al Ministerio del Interior español como responsables.

Sallent afirmó hoy que no tienen “ningún elemento objetivo” que confirme que esté ya fuera de España, ya que no dan “crédito” a lo que califican de “verdadera campaña de desinformación” por parte de las personas que le acompañaron en su fuga.

“Hasta que no tengamos la evidencia de que está fuera del alcance de nuestras competencias, le seguiremos buscando para dar cumplimiento a la orden de detención”, indicó.

Sobre Puigdemont pesa una orden de detención por un delito de malversación, no contemplado en la ley de amnistía aprobada recientemente en España, de la que se han beneficiado varios líderes independentistas implicados en el intento soberanista de 2017.

Sallent detalló que los Mossos siguen haciendo controles puntuales en varias carreteras catalanas e insistió en que no ha existido ninguna negociación para pactar la detención.

“En estos momentos no podemos descartar que esté aquí”, resaltó el comisario jefe, quien precisó que los Mossos trabajan con “evidencias”: “Hasta que no tengamos un elemento objetivo que diga que no está aquí, intentaremos encontrarlo”.

También reconoció que no saben cuándo llegó Puigdemont a Cataluña, ya que las informaciones de su entorno de que el martes por la noche ya estaba en Barcelona las han conocido ahora. “Si no, se hubiese actuado”, dijo.

El comisario jefe acusó al líder soberanista y a sus próximos de no ser “leales” al cuerpo policial, al intentar utilizarlos para que su eventual detención “desestabilizara” el acuerdo para investir ayer como nuevo presidente catalán al socialista Salvador Illa.

Además cargó contra los dos miembros del cuerpo detenidos por ayudar al líder independentista a regresar a Barcelona y volver a huir, lo que considera “reprobable, inaceptable y una afrenta al cuerpo”.

El Supremo pide informes

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicitó hoy sendos informes a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial planificado para el arresto y “sobre los elementos que determinaron su fracaso”.

El juez Llarena, que ratificó la vigencia de la orden de detención contra Puigdemont el pasado 1 de julio, quiere saber ahora cuál fue el operativo policial aprobado y desplegado, quiénes eran los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución y cuáles fueron las razones de su “fracaso”, “desde un aspecto técnico policial”.

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron a EFE que enviarán al juez un informe con todos los datos requeridos.

El Gobierno señala a los Mossos

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue el primer miembro del Gobierno español en referirse a la fuga de Puigdemont y consideró que la detención del expresidente era “responsabilidad” de los Mossos.

“Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos”, que eran la policía competente, tanto para garantizar la normalidad del pleno del Parlamento regional como el cumplimiento de “los mandatos del Supremo”, recordó el ministro, hablando ante los medios españoles en París.

Por su lado, el líder de la oposición española, el conservador Alberto Núñez Feijóo, que ayer tildó de “humillación” la fuga del exdirigente, pidió este viernes la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el “cese fulminante” de los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, por su “negligencia” en el operativo.