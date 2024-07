El Tribunal Superior británico declaró este lunes legal la prohibición impuesta con urgencia el pasado mayo por el anterior Gobierno conservador a la prescripción a menores de edad de medicamentos bloqueadores de la pubertad.

La jueza desestimó así la demanda de la organización de defensa de las personas transgénero TransActual y de un particular no identificado, al considerar que el Ejecutivo actuó legítimamente al recurrir a una orden de emergencia para prohibir la receta de esos fármacos en clínicas privadas y la Sanidad pública en Inglaterra.

La entonces ministra de Sanidad, Victoria Atkins, anunció el 29 de mayo que ya no se podían prescribir a jóvenes con disforia de género esos productos que detienen el desarrollo hormonal, después de que un informe oficial pusiera en duda su seguridad y eficacia.

I am pleased to see that the decision I took to protect children and young people has been found to be lawful. I encourage all those interested in this issue to now focus on how we support young people and their families with these very complex matters.https://t.co/z9S02hqwBG

— Victoria Atkins (@VictoriaAtkins) July 29, 2024