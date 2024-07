El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, viajó por sorpresa este viernes a Moscú y se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin, en una visita que indignó a sus socios de la Unión Europea. Cabe recordar que Hungría tiene la presidencia temporal de la UE, por lo que el encuentro compromete al bloque continental, cuya estrategia ha sido aislar a Rusia en medio de la guerra con Ucrania.

A menos de una semana de asumir la presidencia del organismo, el líder húngaro viajó sin anuncio ni consulta previa para reunirse con Putin en el Kremlin, en lo que denominó como una “misión de paz”.

“He concluido mis conversaciones en Moscú con el Presidente Putin”, indicó Orbán a través de su cuenta de X. El dirigente sostuvo que el objetivo de su visita fue “abrir los canales de comunicación directa e iniciar un diálogo en el camino más corto hacia la paz”.

I have concluded my talks in #Moscow with President Putin. My goal was to open the channels of direct communication and start a dialogue on the shortest road to #peace. Mission accomplished! To be continued on Monday… #HU24EU pic.twitter.com/KQdsFTocrr

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 5, 2024