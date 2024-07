Después de un mes de juicio, los miembros del jurado del tribunal determinaron que Lucy Letby, de 34 años, intentó matar a ‘Baby K’, una niña nacida prematuramente que estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Countess de Chester, en el noroeste de Inglaterra, en febrero de 2016.

La pequeña tenía dos horas de vida cuando ocurrió el ataque.

En agosto de 2023, Letby fue condenada a cadena perpetua por matar a siete recién nacidos prematuros y por intentar asesinar a otros seis en el mismo hospital entre 2015 y 2016.

Estos actos la han convertido en la mayor asesina de niños de la historia moderna del Reino Unido.

En el primer juicio, el jurado no llegó a un veredicto sobre otros seis intentos de asesinato, incluido el de ‘Baby K’.

Según la acusación, un asesor pediátrico entró en la sala de cuidados intensivos de neonatos y vio a Letby de pie junto a ‘Baby K’ “sin hacer nada” mientras los niveles de oxígeno de la niña caían, sin que sonara ninguna alarma.

Tragic new details are emerging on the horror unleashed by a serial killer nurse in British hospitals. Lucy Letby has already been jailed for killing seven babies. It has now been revealed she is guilty of another attempted murder. https://t.co/6AaFWu2ZEQ @AshleeMullany #7NEWS pic.twitter.com/QURc5LMXjZ

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) July 3, 2024