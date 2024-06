El ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania arremetió contra las condiciones anunciadas este viernes por Vladimir Putin para un alto al fuego.

En una reunión con la plana mayor del Ministerio de Exteriores del Kremlin, el presidente ruso indicó que ordenará un alto al fuego inmediato si el Gobierno de Volodimir Zelenski retira sus tropas de las regiones anexadas por Rusia, así como también si renuncia a sus pretensiones de ingresar a la OTAN.

A través de un comunicado, la cartera ucraniana aseguró que el mandatario ruso hizo “otra serie de declaraciones manipuladoras destinadas a engañar a la comunidad internacional, socavar los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz justa y hacer añicos la unidad de la mayoría mundial en torno a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

“Es absurdo que Putin, que planeó, preparó y ejecutó, junto con sus cómplices, la mayor agresión armada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, se presente como un pacificador y presente opciones para poner fin a la guerra que él inició y que socavan los fundamentos del orden jurídico internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, agregó.

A su vez, desde la Cancillería ucraniana acusaron a Putin de realizar estas declaraciones a sólo un día de la Cumbre de la Paza Global que se realizará en Suiza para “impedir que líderes y países participen” en el encuentro.

“Es una prueba de que Rusia teme una paz verdadera”, expresó el ministerio. “Estamos convencidos de que todos los países amantes de la paz que respetan la Carta de las Naciones Unidas, y buscan sinceramente restablecer la paz en Ucrania, conocen muy bien los verdaderos motivos de las declaraciones de Rusia y no se dejarán engañar”, sostuvo.

“Putin no busca la paz, busca dividir al mundo. Es muy consciente de que la poderosa voz del mundo que se escuchará en la Cumbre por la Paz Global en Suiza será el primer paso práctico hacia una paz justa”, lanzó.

“Los planes de Rusia no son la paz, sino la continuación de la guerra, la ocupación de Ucrania, la destrucción del pueblo ucraniano y una mayor agresión en Europa”, manifestó el ministerio de Exteriores ucraniano.

Por su parte, el asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak, también se refirió a las declaraciones de Putin. “No hay nuevas ‘propuestas de paz’ de Rusia. La entidad Putin ha expresado sólo el ‘conjunto estándar del agresor’, que ya se ha escuchado muchas veces”, comenzó señalando Podoliak.

El secretario de Estado ucraniano aseveró además que la propuesta de Putin es “altamente ofensiva para el derecho internacional”, agregando que demuestra “la incapacidad de los actuales dirigentes rusos para evaluar adecuadamente las realidades”.

“Punto por punto, la ‘propuesta de la Federación Rusa’ queda así: danos tus territorios, renuncia a tu soberanía y a tu entidad, desprotégete (no pertenecer a alianzas), levanta (junto con los países occidentales) todas las sanciones total e inmediatamente para que podamos llenar nuestra economía militarizada y hacer más inversiones en provocaciones en todo el mundo”, escribió.

