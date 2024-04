El volcán Etna, el gigante volcánico de Europa, conocido por su amenazadora actividad, está cautivando al mundo de una manera insólita.

Desde Sicilia, Italia, esta montaña de más de 3,300 metros está creando titulares no por su furia, sino por su serenidad, al expulsar anillos de humo que ascienden pacíficamente al cielo.

Estos anillos de vórtice, originados en un nuevo cráter del cráter sureste, son el resultado de pequeñas explosiones de gas en una angosta boca sobre una cámara magmática.

No es en absoluto la primera vez que se observan figuras de este tipo sobre el Etna: se mencionaron por primera vez hace 300 años, en 1724.

Sin embargo, el fenómeno no se produce con tanta frecuencia. Desde que se abrió el nuevo respiradero se han visto miles de anillos. Por ello, los lugareños han dado al Etna el nombre de “Dama de los Anillos” en referencia a la novela “El Señor de los Anillos”.

El término anillos de vórtice volcánico fue acuñado por el físico inglés William Thomson (1824-1907). También se han observado anillos de este tipo en otro conocido volcán italiano, el Stromboli, en la isla del mismo nombre.

Según los expertos, son completamente inofensivos y no son señal de una erupción inminente.

El Etna es el volcán activo más grande de Europa. La montaña tiene unos 3.350 metros de altura. Sin embargo, ésta cambia constantemente debido a las erupciones y los conos de ceniza.

El vulcanólogo alemán, Boris Behncke, publicó en X que “ningún volcán de la Tierra produce tantos anillos de vapor como el Etna. Ahora parece estar batiendo todos los récords”.

Las pequeñas fauces se abrieron la semana pasada, produciendo miles de anillos, según el experto del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Catania.

En la red social de Elon Musk añadió que “quizá se deba a que últimamente estamos recibiendo muchas malas noticias. Así que el Etna ha decidido hacer algo simplemente hermoso”.

Las señales de humo sobre el Etna también atrajeron a muchos lugareños y turistas a los alrededores de la montaña. A pesar de que las temperaturas rondan los 25 grados, actualmente sigue siendo temporada baja en Sicilia.

En los últimos siglos, el Etna ha entrado varias veces en erupción de forma espectacular. Según los registros históricos, más de 20 mil personas murieron allí en 1669 en lo que se cree fue el peor desastre. En aquella ocasión, alrededor de una docena de pueblos quedaron destruidos.

#Etna's Southeast Crater continues emitting countless graceful vapor rings ("volcanic vortex rings"), a phenomenon never seen like this before. Someone said "maybe because we receive so much bad news lately, Etna has decided to do something simply beautiful". 5 April 2024 pic.twitter.com/zVxsKzX99K

— Boris Behncke (@etnaboris) April 5, 2024