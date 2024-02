Según aseveró Kira Yarmish, una de las asistentes más cercanas al abogado, desde el lunes han estado buscando un lugar en donde llevar a cabo la ceremonia de entierro del opositor.

Sin embargo, agregó, ninguna funeraria ha querido prestarles sus servicios.

“Hemos llamado a la mayoría de las agencias funerarias públicas y privadas, locales comerciales y salas funerarias”, escribió Yarmish a través de sus redes sociales.

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls.

Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 27, 2024