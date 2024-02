Este viernes la UE aprobó nuevas sanciones contra el Kremlin, centrándose en limitar aún más el acceso de Rusia a la tecnología militar.

A su vez, la comunidad política incluyó en la lista a otras empresas y personas implicadas en el esfuerzo bélico ruso.

“Dos años después de que Rusia invadiera brutalmente Ucrania, el apoyo de la UE a Ucrania y su pueblo sigue siendo tan fuerte como siempre. Europa está unida y decidida a seguir defendiendo sus valores y principios fundacionales”, señaló el Consejo de la UE mediante un comunicado.

En este decimotercer paquete se sumó 194 nombres al listado de sancionados, incluyendo a involucrados con el suministro de armas de Corea del Norte a Moscú, jueces, autoridades de zonas ocupadas y proveedoras de armamento.

Today, the EU adopted a new package of sanctions on Russia.

It focuses on further limiting Russia's access to military technology & on listing additional companies and individuals involved in Russia's war effort.

More: https://t.co/L1MMAsXnJV.#StandWithUkraine pic.twitter.com/uVzEe8HhB9

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 23, 2024