La larga lista de muertes misteriosas y sin explicación bajo la Rusia de Vladimir Putin

La muerte de Alexei Navalny pasa a engrosar la larga lista de personas vinculadas a la oposición, o abiertamente críticas de Vladimir Putin, que han fallecido en extrañas circunstancias.

Desde accidentes aéreos, caídas, ahorcamientos, envenenamientos y problemas de salud, los destinos de algunos de los que se atrevieron a desafiar al Kremlin son innumerables.

Aquí, un listado parcial con algunos de los nombres más reconocibles de las “víctimas del Kremlin”.

El más conocido crítico del Kremlin, Alexei Navalny, murió el 16 de febrero en la prisión en que se encontraba, según fuentes penitenciarias rusas.

Su muerte se produjo faltando un mes para las elecciones presidenciales, consideradas un formalismo para prolongar el gobierno de Vladimir Putin.

Navalny, que tenía 47 años, había dirigido campañas contra la corrupción en Rusia y liderado masivas protestas contra el Kremlin.

Cumplía una condena a 19 años de prisión, por cargos de extremismo, en un remoto penal. De acuerdo con el Servicio Penitenciario ruso, se sintió mal después de un paseo, perdió el conocimiento y los esfuerzos por reanimarlo no dieron resultado.

Según el periódico ruso Novaya Gazeta, la madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, señaló en Facebook que había visto a su hijo en prisión el 12 de febrero y que estaba “vivo, saludable y contento”.

Inicialmente no estaba claro si Yevgueny Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios Wagner, había muerto cuando cayó su avión en Rusia, aunque su nombre aparecía en la lista de pasajeros.

Cuatro días más tarde, las autoridades rusas indicaron que exámenes de AND confirmaron que era uno de los 10 pasajeros que perecieron.

Dos meses antes de su deceso, Prigozhin había encabezado un levantamiento y una marcha de mercenarios de Wagner hacía Moscú. Putin lo acusó de traidor.

Posteriormente se informó de un acuerdo, en virtud del cual Prigozhin aceptó marcharse al exilio en Bielorrusia. Pero el momento en que se produjo su muerte despertó sospechas de que el Kremlin podría haber tenido algo que ver en el asunto, cosa que Moscú negó categóricamente.

El presidente de la petrolera rusa Lukoil murió tras caer desde el sexto piso de un hospital de Moscú. La Policía supuso que fue un suicidio.

A Maganov le diagnosticaron problemas cardíacos y depresión en la clínica.

En mayo del mismo año, el exgerente de Lukoil, Alexander Subbotin, murió mientras se sometía a un tratamiento con chamanes por su adicción al alcohol.

El crítico más duro de Putin se desplomó en un vuelo nacional de Tomsk a Moscú. Fue tratado en Omsk, Siberia, después de un aterrizaje de emergencia en estado de coma.

Luego fue trasladado al hospital Charité de Berlín, donde le diagnosticaron envenenamiento con el agente nervioso químico Novichok, desarrollado en la Unión Soviética.

Navalny publicó posteriormente en la plataforma YouTube una grabación de una llamada telefónica con un presunto agente del servicio secreto ruso, quien admitió el ataque.

El veneno estaba adherido al interior de los calzoncillos de Navalny. Rusia lo desmintió.

Selimkhan Khangoshvili, un georgiano de origen checheno que luchó contra los rusos en el Cáucaso, fue asesinado a tiros por un sicario a plena luz del día en la capital alemana.

El autor del delito, el agente del servicio secreto ruso Vadim Krassikov, fue detenido en el lugar del crimen y condenado a cadena perpetua dos años después.

El poeta y satírico Bykov, quien criticaba mordazmente a Vladimir Putin, también se enfermó en un avión. Estuvo en coma durante cinco días y con ventilación artificial.

En el lugar estaban presentes los mismos trabajadores del servicio secreto que supuestamente participaron en el ataque a Navalny.

Tras una audiencia judicial en Moscú, el artista y activista del grupo ruso Pussy Riot se quejó de trastornos visuales, del habla y del movimiento.

También fue tratado en la Charité de Berlín, cuyos médicos consideraron probable que fuera un intento de envenenamiento.

El doble agente ruso Sergei Skripal y su hija Julia fueron encontrados inconscientes en un banco en un parque en Salisbury, Reino Unido. Ambos sobrevivieron al ataque del agente nervioso Novichok.

La policía británica estimó que el veneno se esparció en el pomo de su puerta.

El exviceprimer ministro de la Federación Rusa durante el gobierno de Boris Yeltsin y destacado crítico de Putin caminaba a casa con su novia por el gran puente de Moskva, en el centro de Moscú, cuando cuatro personas le dispararon.

Tres horas antes había vuelto a criticar duramente a Vladimir Putin en una emisión de radio. En 2017, condenaron a tres chechenos, pero se sigue sin saber la motivación y quién ordenó el asesinato.

La historiadora y entonces directora de la organización de derechos humanos Memorial fue secuestrada frente a su casa en Grozny, la capital chechena.

Luego fue encontrada muerta, específicamente unas horas más tarde, en una zanja en la vecina República de Ingusetia, con múltiples disparos en la cabeza y pecho.

Estemirova había culpado a las fuerzas de seguridad rusas y al jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadirov, por secuestros y violaciones de derechos humanos.

La investigación del asesinato fue infructuosa.

