El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió este lunes la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden, según el decreto publicado en el portal de información de la administración pública.

El estadounidense Snowden, de 39 años y que recibió asilo político en Rusia en 2013, figura entre los extranjeros que recibieron este lunes el pasaporte ruso por decisión del jefe del Kremlin. El decreto presidencial precisa que se concede la ciudadanía a un individuo nacido el 21 de junio de 1983 en los Estados Unidos.

Putin tomó la decisión en virtud del punto A del artículo 89 de la Constitución rusa, que estipula que el jefe del Estado puede otorgar la ciudadanía y el asilo político.

La solicitud había sido ingresada en 2020 por el mismo Snowden, manifestando que “tras años de separación de nuestros padres, mi esposa y yo no tenemos deseos de ser separados de nuestro hijo. Por eso es que, en esta era de pandemias y fronteras cerradas, postulamos a la ciudadanía dual ruso-estadounidense”.

El nuevo ciudadano ruso, que recibió el permiso de residencia permanente en octubre de 2020, tuvo su primer hijo con su esposa, Lindsay Mills, en diciembre de ese año.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

— Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020