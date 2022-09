Este sábado Carlos III, Camilla y William firmaron los juramentos como nuevos líderes de la monarquía en Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. En este sentido, el hijo mayor del nuevo rey juró como Príncipe de Gales, primero en la línea de sucesión.

Hace algunos minutos, el príncipe publicó un comunicado a modo de homenaje a Isabel II, en el cual también mostró apoyo a su padre en su nueva labor.

“El pasado jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, reinos y Mancumindad de Naciones fue absoluto. Mucho se dirá dentro de los próximos días acerca del significado de su reinado”, indicó.

“Yo (William), sin embargo, he perdido a mi abuela. Mientras me aflige su pérdida, también tengo un sentimiento de mucha gratitud. He tenido el beneficio de contar con su sabiduría y seguridad en todos mis años de vida”, agregó.

“Mi esposa, Kate, ha contado con 20 años de su guía y apoyo. Mis tres hijos pasaron vacaciones en su compañía y formaron recuerdos que perdurarán por siempre. Ella estuvo a mi lado durante mis mejores momentos, así como en los instantes más duros de toda mi existencia”, continuó

“Mi abuela famosamente dijo que el dolor era parte del precio que uno pagaba por el amor. Toda la pena que sentiremos durante las semanas venideras serán el testimonio del amor que sentimos por nuestra admirada reina. Honraré su nombre dándole todo mi apoyo a mi padre, el rey, de forma que pueda”, concluyó.

Hay que señalar que Carlos III, en su primer discurso como monarca, había dedicado sentidas palabras hacia su primogénito, quien es hijo de Diana de Gales.

“Estoy convencido que seguirán inspirando y encabezando la conversación nacional. Haciendo que los más marginados sean los más importantes”, expresó.